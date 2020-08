Radensleben

Der Frust sitzt tief in Radensleben, und daran wird sich so bald wohl auch nichts ändern. Neuruppins Baudezernent Arne Krohn macht den Radenslebenern jedenfalls wenig Hoffnung, dass das größte Ärgernis im Dorf in absehbarer Zeit beseitigt wird. „Eine Komplettsanierung der Dorfstraße kriegen wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht hin“, sagte er am Mittwochabend im Ortsbeirat.

Etwa zwei Dutzend Einwohner waren zu der Beratung in den Seniorenwohnpark gekommen. Sie wollten nicht nur sehen, wie mit Anita Ludwig eine Nachfolgerin für den zurückgetretenen Ortsvorsteher Hardy Richter gewählt wird. Sie wollten vor allem wissen, warum die Stadt Neuruppin Radensleben seit Jahren derart vernachlässigt. So jedenfalls fühlt es sich für viele Radenslebener an.

Der Ortsbeirat wollte von der Stadtverwaltung im Vorfeld wissen, was Neuruppin in seinem zweitgrößten Ortsteil denn seit 1993 investiert hat.

Neuruppin hat mehr als 1,1 Millionen Euro in Radensleben ausgegeben

Die Liste, die Arne Krohn vorlas, war voller Lücken, wie er selbst einräumte. Danach sind rund 1,1 Millionen Euro nach Radensleben geflossen, etwa in Gehwegreparaturen, neue Buswartehäuschen, Straßenlampen und die Sanierung des denkmalgeschützten Campo Santo an der Kirche. 200.000 Euro hat die Stadt allein für das Dach des sogenannten Quast’schen Altenteils ausgegeben, als der heruntergekommene Bau noch Dorfgemeinschaftshaus werden sollte.

Aus Sicht vieler Radenslebener ist das Geld verpufft: Ein Dorfgemeinschaftshaus gibt es bis heute nicht. Nur ein Teil des Dorfes hat einen brauchbaren Gehweg, es gibt keine Abwasserleitung, keinen Radweg, keine Gaststätte, keinen Treffpunkt für Vereine oder den Ortsbeirat.

Arne Krohn ist Baudezernent in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

Die Liste der Investitionen in Radensleben, die Arne Krohn vortrug, war dann auch wenig geeignet, die Gemüter zu beruhigen. „Mir kommt das ziemlich wenig vor“, kommentierte Sven Neitzel das Papier unverhohlen.

Auch Frank Graff konnte nur den Kopf schütteln: „Es kann doch nicht sein, dass Radensleben seit 30 Jahren bei der Stadt immer wieder hinten runterfällt“, echauffierte er sich. Andere Ortsteile seien längst herausgeputzt – in Radensleben tue sich gar nichts: „Warum ist das so?“

Fühlen sich die Radenslebener nur benachteiligt oder sind sie es wirklich? So genau konnte das am Mittwoch niemand klären. Auch keiner der Stadtverordneten, die auf ausdrückliche Einladung des Ortsbeirates zu der Beratung gekommen waren.

Das Dorf Radensleben Radensleben ist ein Straßendorf mit langer Geschichte. Der Ort wurde 1224 erstmals urkundlich erwähnt, etwa 30 Jahre früher als das benachbarte Neuruppin. Bis 1993 war Radensleben eine eigenständige Gemeinde. Dann schloss sich das Dorf gemeinsam mit Alt Ruppin, Buskow, Gnewikow, Gühlen-Glienicke, Lichtenberg, Nietwerder, Karwe, Krangen, Molchow, Stöffin, Wuthenow, Wulkow mit der Stadt Neuruppin zusammen. Seitdem ist Radensleben einer der 13 Ortsteile von Neuruppin. Über Investitionen im Ort entscheiden die Stadtverordneten. Die drei Mitglieder des Ortsbeirates können bisher nur Anträge stellen, haben aber kein eigenes Budget. Radensleben hat rund 570 Einwohner und eine Fläche von 12,5 Quadratkilometern.

Ein Problem dabei: Im Rathaus gibt es bisher keine Übersicht über die Infrastruktur in den den Dörfern: Wo gibt es Dorfgemeinschaftshäuser wo Geh- und Radwege? Wie viele Kilometer Straße hat der Ort und in welchem Zustand sind die, wie sieht es mit Erdgasanschlüssen aus, mit einer zentralen Abwasserleitung, Spielplätzen, Straßenlampen?

Mit so einer Liste könnte man schnell sehen, in welchem Dorf es welchen Bedarf gibt, räumte Krohn ein. Damit wäre ich leichter zu klären, ob die Vorwürfe der Radenslebener stimmen, das Dorf werde vernachlässigt. Doch es gibt sie bisher nicht.

Der Radenslebener Frank Graff hatte so eine Übersicht ins Spiel gebracht. Wenn die Stadt nicht sagen können, was sie investiert hat, müsse man eben schauen, was fehlt. „Wie kann es sein, dass in Molchow 2,5 Millionen für eine Brücke bezahlt werden und wir kriegen nichts?“, ärgerte er sich.

Viele Jahre lang gab es Pläne, das sogenannte Altenteil der Familie von Quast für den Ort umzubauen. Dich das wäre am Ende viel zu teuer geworden. Die Pläne sind geplatzt und das Haus inzwischen verkauft. Quelle: Peter Geisler/Archiv

Dass die Brücke nicht nur für die Molchower da sei, sondern Teil eines großen Radwegenetzes und damit auch für Radensleben gut, lässt Graff nicht gelten: „Wir sind nicht ans Radnetz angeschlossen.“ Radensleben hat nicht mal einen Rad- oder Gehweg zu seinem drei Kilometer entfernten Bahnhof.

Der Stadtverordnete Siegfried Wittkopf (Freie Wähler) versuchte, die Wogen zu glätten: „Das ist nicht nur ein Gefühl. Wir sehen alle, dass einige Ortsteile einen großen Nachholebedarf haben.“ Daran hätte auch die Stadtverordneten schuld, auch er selbst.

„Radensleben hat einen großen Bedarf“, räumte auch Krohn ein: „Aber der war schon immer da.“ Aber die Möglichkeiten der Stadt seine nun mal begrenzt. Und wenn es um die Frage geht, welche von fünf maroden Straßen saniert wird, spiele zwangsläufig auch eine Rolle, wie viele Fahrzeuge dort fahren.

Die Stadtwerke wollen ab 2021 in Radensleben bauen

Auch wenn die Dorfstraße in Radensleben nicht voll saniert wird, soll sich ihr Zustand doch bald deutlich bessern, versprach Krohn immerhin. 2021 sollte die Stadtwerke beginnen, Abwasserleitungen im Dorf zu verlegen. Dabei wird der sogenannte Sommerweg neben dem denkmalgeschützten Straßenpflaster ausgebuddelt.

Wenigstens dieser Streifen soll danach so hergerichtet werden, dass er besser benutzbar ist als bisher. Asphalt oder Pflastersteine darf es dort aber nicht geben. Der Sommerweg muss unbefestigt bleiben, darauf besteht das Denkmalamt. Ob mit den Abwasserrohren auch Straßenlampen kommen, will das Bauamt mit den Stadtwerken noch klären.

Von Reyk Grunow