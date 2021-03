Neuruppin

Der Osterlockdown, auf den sich die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin in der Nacht zu Dienstag geeinigt haben, sorgte am Dienstag für Verunsicherung. Was bedeutet das, wenn der Gründonnerstag ein „Ruhetag“ ist? Müssen auch Supermärkte, Apotheken und Friseure schließen?

Klare Antwort: Ja. Der Tag wird so behandelt, als wäre es ein Sonn- oder Feiertag. Das heißt auch für die Friseurgeschäfte: Gründonnerstag und Karsamstag geschlossen. Kunden, die an diesen beiden Tagen einen Friseurtermin hatten, haben Pech gehabt.

Friseure am Gründonnerstag zu: Die Figaros sind darauf eingestellt

Bei der Friseurgenossenschaft „Die Figaros“ hat man sich darauf bereits eingestellt. „Wir versuchen, die Termine umzulegen“, sagt Beatrice Barenthin vom Vorstand der Figaros, die im Junior-Salon der Friseurgenossenschaft an der Schinkelstraße arbeitet.

Die Salons – Die Figaros betreiben fünf Friseurgeschäfte in Neuruppin, einen in Rheinsberg und einen in Fehrbellin – rufen nun die Kunden mit Termin am Gründonnerstag und Karsamstag an und versuchen, kurzfristig einen Ausweichtermin zu finden. Es könne natürlich gut sein, dass dies dann erst nach Ostern klappt, so Barenthin – oder in einigen Fällen auch gar nicht. „Dann müssen die Termine leider verfallen.“

Extra-Schichten bis in den späten Abend sind keine Option

Wie mit den Terminen umgegangen wird, entscheidet jeweils der Salonleiter vor Ort. Dass die Gründonnerstags- und Karsamstags-Termine aufgefangen werden können, indem die Friseure in den Tagen zuvor deutlich länger arbeiten, glaubt Vorstandsmitglied Beatrice Barenthin nicht.

„Theoretisch wäre das natürlich möglich“, erklärt sie. „Aber die Friseurinnen sind einfach irgendwann auch erschöpft.“ Zur ohnehin anstrengenden Arbeit der meist weiblichen Friseure, die den ganzen Tag im Stehen arbeiten und zum Teil lange Zeit mit dem Fön hantieren müssen, komme nun noch, dass sie den ganzen Tag unter der Maske sind. „Das ist eine zusätzliche Belastung“, wirbt Barenthin um Verständnis.

Lesen Sie auch:

Von Kathrin Gottwald