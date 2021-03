Neuruppin

Die Supermärkte werden in diesem Jahr vor Ostern besonders voll, fürchtet der Einzelhandel – denn in der Bund-Länder-Schalte in der Nacht zu Dienstag wurde der Gründonnerstag zum Ruhetag erklärt. Alle müssen schließen – auch Supermärkte. Die Lebensmittelgeschäfte müssen sich vor allem am Mittwoch und Samstag auf zusätzliche Kundenströme einstellen.

Vor Ostern ist in Supermärkten mehr los als vor Weihnachten

„Wir erwarten einen Ansturm und gehen davon aus, dass etliche Menschen kommen werden“, sagt Eileen Deinert, Filialleiterin des Edekas in Neuruppin. Ostern sei generell das Hauptgeschäft, in dieser Zeit sei es gar voller als an den Weihnachtstagen. Deshalb empfiehlt sie, wenn möglich vormittags oder gar kurz nach Ladeneröffnung, um 8 Uhr, zu kommen.

„Nachmittags kommt die arbeitende Bevölkerung, da ist es in der Regel voller“, sagt sie. Diese Zeiten zu melden, wenn man kann, würde helfen, um die die Situation etwas zu entzerren. Wichtig sei es weiterhin, die gängigen Hygenie- und Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Nur wer eine FFP2- oder eine medizinische Maske trage, könne in dem Geschäft einkaufen. Hinein geht es auch nur mit einem Einkaufswagen, damit die Abstände gewahrt bleiben.

Ein Kunde pro 20 Quadratmeter erlaubt

Auf 20 Quadratmetern dürfe sich im Geschäft ein Kunde aufhalten. „Wenn es zu voll wird, können wir kurzzeitig keine weiteren Menschen mehr hineinlassen“, sagt Eileen Deinert. Damit der Ansturm bewältigt werden kann, „werden alle 35 Mitarbeiter im Einsatz sein“, sagt sie.

Das Neuruppiner Kaufland, mit 5000 Quadratmetern der größte Supermarkt der Stadt, hat sich bereits auf den zusätzlichen Ansturm eingestellt. Ab der kommenden Woche werden für das Ostergeschäft zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz sein, es gibt erweiterte Öffnungszeiten und die Mitarbeiter weichen zum Regale-Einräumen auf die Nachtstunden aus.

Von Steve Reutter und Kathrin Gottwald