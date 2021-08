Neuruppin

In Ostprignitz-Ruppin hat die Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) seit ihrer Gründung 2001 knapp 300 Unternehmensprojekte mit 1075 Arbeitsplätzen und einem Investitionsvolumen von gut 277 Millionen Euro begleitet.

„Die Stärke der Region liegt in der Breite ihres starken Mittelstandes“, betonte Steffen Kammradt (55), Geschäftsführer der WFBB, die jetzt eine Zwischenbilanz gezogen hat. Neben der Holz- und Kunststoffindustrie zählten dazu auch Unternehmen der Ernährungswirtschaft wie Dreistern Konserven in Neuruppin, die Rheinsberger Preußenquelle, die Emsland Stärke in Kyritz sowie die Biopilz-Firma Lan Bio Funghi in Fehrbellin.

Die Pilzzucht in Fehrbellin gibt es seit 1999. Quelle: Peter Geisler

Kluge Vermarktungsstrategie

Bei mehr als ein Viertel der von der Landeswirtschaftsförderung in Ostprignitz-Ruppin aktiv begleiteten Projekte handelte es sich laut Kammradt um Erweiterungen von bestehenden Firmen oder um Neuansiedlungen. Zudem setze die kreisliche Wirtschaftsförderung, die Regionalentwicklungsgesellschaft (REG), mit ihrem Marketing auf „das richtige Pferd“, so der WFBB-Chef. „Jeder weiß sofort, wo die Autobahn A 24 zu verorten ist.“

Die REG wirbt seit einigen Jahren mit dem Slogan „A 24, Brandenburgs Spitze“. Daran beteiligen sich nicht allein die zehn Kommunen in Ostprignitz-Ruppin, sondern ebenfalls Pritzwalk, Meyenburg und Putlitz sowie der gesamte Landkreis Prignitz. Das sei eine „kluge Strategie“, betonte Kammradt.

Die Wasser der Preussenquelle Rheinsberg, hier die Abfüllanlage, haben einen guten Ruf. Quelle: Regine Buddeke

Land plant Komplettstudie für Brandenburg

Der Geschäftsführer bescheinigte der Region „sehr gute Entwicklungspotenziale“. Dabei gehe es längst nicht allein um Fachkräfte, sondern auch um verfügbare Flächen, auf denen sich Unternehmen ansiedeln können, wie etwa im Gewerbegebiet Temnitzpark vor den Toren Neuruppins. Kammradt bezeichnete Ostprignitz-Ruppin als „pendelfähig“ – soll heißen, immer mehr Firmen aus der Metropole Berlin suchten derzeit leicht erreichbare Flächen, um sich dort ansiedeln oder erweitern zu können.

Auch deshalb bereitet die Wirtschaftsförderung Brandenburg gerade eine Komplettstudie für ganz Brandenburg vor, die Grundlage für die Planungen der nächsten zehn bis 20 Jahre sein soll. „Wir wollen weiter am Ball bleiben“, betonte Kammradt. Mehr als 150 Gespräche mit Kommunen hat die WFBB bereits geführt, 70 stehen noch aus.

Auch Marco Wanderwitz (CDU), der Ostbeauftragter der Bundesregierung (vorn), sah sich bereits bei Swiss Krono in Heiligengrabe um. Quelle: Björn Wagener

Internationale Firmen fühlen sich in der Region zu Hause

Gute Beispiele für den Wirtschaftsstandort Ostprignitz-Ruppin seien Firmen wie Hüffermann in Neustadt (Dosse), Alutrim in Kyritz, Huch Behälterbau in Werder sowie PAS und Cuba Kunststofftechnik in Neuruppin, so Kammradt. Mit den zwei Schweizer Unternehmen Swiss Krono in Heiligengrabe und Tulip Cocoa in Fehrbellin seien zudem auch internationale Unternehmen in der Region zu Hause.

Von Andreas Vogel