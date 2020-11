Ostprignitz-Ruppin: Acht Schulen von Corona-Infektionen betroffen

Neuruppin

Acht Schulen sind im Landkreis Ostprignitz-Ruppin momentan von Corona-Infektionen betroffen. Das geht aus den Daten des Gesundheitsamtes –Stand Dienstagnachmittag – hervor. In Neuruppin befinden sich demnach am Evangelischen Gymnasium, am Schinkelgymnasium sowie am Oberstufenzentrum Teile der Schülerschaft oder des Lehrpersonals in häuslicher Isolation.

In Kyritz ist das Gymnasium, die Linden-Schule und die Carl-Diercke-Schule von Quarantänemaßnahmen betroffen. Am Montag war bekannt geworden, dass es auch in der Grundschule Am Burgwall in Wildberg im Amt Temnitz einen Corona-Fall gegeben hat.

Anzeige

Homeschooling für die Quarantäne

Wie viele Personen mit Schulbezug sich derzeit in Ostprignitz-Ruppin in Quarantäne befinden, konnte Kreissprecherin Britta Avantario nicht sagen. „Aus unserem Erfassungscluster geht die genaue Anzahl von Schülern und Lehrern nicht hervor“, so die Kreissprecherin.

An der Kyritzer Carl-Diercke-Schule befinden sich fünf Klassen komplett in Quarantäne, ebenso zehn Lehrer der Schule. „Für die Schülerinnen und Schüler in häuslicher Isolation haben wir Homeschooling eingerichtet“, sagt Schulleiterin Christine Kruschel.

„Auch den betroffenen Lehrern ermöglichen wir Arbeiten im Home Office.“ Der Rest des Lehrkörpers, der nicht infiziert ist und auch nicht zur Corona-Risikogruppe gehört, deckt den Unterricht in der Schule ab.

Schüler und Lehrer müssen auf dem Schulgelände Mund-Nasen-Schutz tragen. Quelle: Henry Mundt.

Flexibilität ist das A und O

Der Distanzunterricht funktioniere in der Regel recht gut, wie die Schulleiterin erläutert. Wo es zuhause Probleme mit der Internetverbindung gibt, helfe man sich mit Kopien aus, die dem Schüler in Isolation vorbei gebracht werden.

„Wir müssen in diesem Schuljahr sehr flexibel reagieren“, sagt die Schulleiterin. Das verlange den Lehrkräften einiges ab. Auch für die Schüler sei die Situation schwierig. „Noch funktioniert der Schulalltag unter Corona-Bedingungen“, sagt Kruschel. „Insbesondere in der Oberstufe sind soziale Kontakte enorm wichtig.“

Wechsel von Präsenzunterricht und Heimarbeit denkbar

Wie der Schulalltag in Zukunft weitergehen könne, müsse man sehen. Sorge machen der Pädagogin die auch in der Region weiter steigenden Infektionszahlen. Im Zweifel müsste man wieder auf einen Schichtbetrieb mit Kleingruppen wie schon im Frühjahr zurückgreifen.

Im Mai hatte es an der Diercke-Schule für die Schüler einen stetigen Wechsel von einem Tag Schule, gefolgt von jeweils einem Tag Heimarbeit gegeben. „Wir haben damals gute Erfahrungen mit dem Modell gemacht“, sagt die Schulleiterin.

Ziel: Schulkultur aufrechterhalten

Auch am Evangelischen Gymnasium in Neuruppin bemüht man sich darum, den Schulalltag in der Corona-Pandemie so reibungslos wie nur irgendwie möglich zu gestalten.

„Unser Ziel ist es, unsere Schulkultur angepasst an die Situation aufrechtzuerhalten, und dabei unsere Lehrer und unsere Schüler bestmöglich zu schützen“, sagt Schulleiterin Anke Bachmann.

Auch bei der Abiturprüfung am Evangelischen Gymnasium ist Abstand halten angesagt. Quelle: Henry Mundt

Konzept für den Fall der Fälle lag auf dem Tisch

Wegen der Corona-Infektion einer Lehrkraft an der Schule sind derzeit Schüler der Jahrgangsstufe 7 sowie auch Schüler der 8. Klasse in häuslicher Isolation. „Die Schüler in Quarantäne werden von zuhause aus beschult“, sagt die Schulleiterin. Ein Konzept für die schnelle Umstellung von Präsenzunterricht auf Homeschooling habe man bereits im Vorfeld erarbeitet.

Derzeit erprobe man in der 10. Klassenstufe zudem ein Misch-Modell aus Präsenz und digitalem Lernen, wie Bachmann sagt. „Fünf bis zehn Schüler einer Klasse sind dem Präsenzunterricht in der Schule für einen Tag zugeschaltet“, erläutert sie.

Schulschließungen sollen verhindert werden

An dem darauffolgenden Tag wechseln sich die Schüler mit anderen Klassenkameraden ab. So werden die Lerngruppen in Präsenz verkleinert. Auch Video-Formate, bei denen die Lehrkraft von zuhause aus in die Klasse zugeschaltet wird, werden an der Schule bereits umgesetzt.

„Mit dem Modell versuchen wir, das für den Lernerfolg so entscheidende soziale Miteinander aufrecht zuhalten“, sagt Bachmann. Es gehe darum, Schulschließungen zu verhindern.

Im Unterricht ist der Mund-Nasen-Schutz am Evangelischen Gymnasium Neuruppin allgegenwärtig. Quelle: Henry Mundt

Von Jérôme Lombard