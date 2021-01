Neuruppin

Wildfleisch aus der Region sucht man in den Kühltruhen der Supermärkte häufig vergebens. Warum das so ist, fragen sich nicht nur viele Liebhaber des exklusiven Lebensmittels, sondern seit Neuestem auch das Brandenburger Landwirtschaftsministerium.

Um die Vermarktung von regionalem Wildfleisch zu stärken, wurde eine Marketing-Firma mit einer Marktanalyse beauftragt. Sie soll nun analysieren wo das Wild bleibt und wie man es besser an die Kunden bringen kann. Das Büro hat eine Umfrage gestartet, an der sich sowohl Anbieter als auch Konsumenten von Wildbret beteiligen können. Ziel sei es, mögliche Potenziale zu erkennen, aber auch die Kooperationen von Jägern, Landwirten und Waldbesitzern zu fördern.

Wegen Schweinepest mehr Wildschweine schießen

Jäger sind in Zeiten der grassierenden Afrikanischen Schweinepest gefragte Leute. Um eine Ausbreitung der Tierseuche zu verhindern, sollen sie mehr Wildschweine schießen. „Doch das ist kaum noch möglich“, sagt Tobias Wagner, Vorsitzender des Kreisjagdverbands Ostprignitz-Ruppin. „Wir schießen schon seit Jahren deutlich mehr Wildschweine.“

Die Zahlen der Schwarzwildstrecke belegen das: Im Jagdjahr 2013/14 betrug die Gesamtstrecke beim Schwarzwild 3768 Stück, in der Saison 2015/16 waren es 4400 und im Jagdjahr 2018/19 stieg die Zahl auf über 5000 Stück. Darin enthalten ist allerdings auch Unfall- und Fallwild.

Doch mit dem Schießen ist es nicht getan – für den Jäger bedeutet ein Tier zu erlegen auch viel Arbeit. „Und die meisten von uns haben auch noch einen Beruf“, sagt Tobias Wagner.

Schwieriger, das Fleisch zu vermarkten

Durch die steigenden Abschusszahlen im gesamten Land Brandenburg wird es für die Jäger auch schwieriger, das Fleisch zu vermarkten. Die Preise sinken, der Markt ist übersättigt. Coronabedingt sind gastronomische Einrichtungen geschlossen, so dass wichtige Abnehmer fehlen. Wer sein Fleisch an Supermärkte liefern will, muss genaue Aussagen zu Menge und Zeitpunkt treffen. „Doch wir können nicht garantieren, dass wir heute Abend zwanzig Schweine schießen.

Da ist es nicht verwunderlich, dass die Motivation, mehr Wild zu schießen, verloren geht. „Wir haben keine Abnehmer und bekommen auch immer weniger Geld von den Wildhändlern. Schließlich kann man ja nicht alles selbst verarbeiten und in der Kühltruhe sollte man das Fleisch nicht länger als ein halbes Jahr aufbewahren“ gibt der Verbandschef zu bedenken.

Die Umfrage zu starten, sei eine gute Sache, doch damit sei es nicht getan. Es müsse auf Landesebene etwas geschehen, schließlich wollen wir nicht für die Tonne jagen“, meint Tobias Wagner. Die hohen Standards, die für Verarbeitung und Lagerung von Wild gelten, seien berechtigt und sollten auch beibehalten werden, meint der Jäger.

Hohe hygienische Auflagen

Doch es müssten auch die Voraussetzungen geschaffen werden, denn nur wenige Jäger verfügen über Wildkammern und ausreichende Kühlmöglichkeiten, um die hohen hygienischen Auflagen zu erfüllen. Wer kleinere Mengen Schwarzwild in der Decke abgeben möchte, muss eine Trichinenuntersuchung nachweisen.

Zerwirktes Fleisch darf im Landkreis Ostprignitz-Ruppin nur vermarktet werden, wenn eine Registrierung als Lebensmittelunternehmer beim Amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft vorliegt. Außerdem müssen eine Kühlmöglichkeit sowie ein Zerwirkraum vorhanden sein.

Auch wer Wild an zugelassene Wildhandels- oder Wildverarbeitungsbetriebe abgeben will, muss sich als Lebensmittelunternehmer bei der zuständigen Behörde registrieren lassen. Bei der Abgabe müssen alle Organe mitgeliefert werden oder der Jäger muss eine Schulung zur kundigen Person nachweisen können. Ein weiteres Problem sind die fehlenden Schlachtbetriebe vor Ort. Auch hier müsste etwas geschehen, um das Wild vor Ort verarbeiten zu können.

Aufruf zur Umfrage

Bis Chancen und Potenziale ausreichend analysiert sind, wird noch einige Zeit vergehen. Das Ministerium ruft nun erst einmal Anbieter und Konsumenten dazu auf, sich an der Umfrage zu beteiligen. Wildliebhaber sollten erst einmal selbst aktiv werden.

Wer wissen möchte, wo Wildbret erhältlich ist, kann auf der Internetseite www.wild-auf-wild.de Anbieter in der Region ausfindig machen. Allerdings sind die Angaben recht unvollständig. Dort gibt es auch Verarbeitungstipps und Rezepte für die Wildküche.

Anbieter und Konsumenten können sich noch bis zum 27. Januar unter dem Link https://bit.ly/2Key219 an der Umfrage beteiligen.

