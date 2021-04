Ostprignitz-Ruppin: Ausbildungsstau bei der Feuerwehr

Neuruppin

Wegen der Corona-Pandemie kommt es bei den Feuerwehrleuten im Landkreis Ostprignitz-Ruppin auch in diesem Jahr zu Ausfällen von wichtigen Lehrgängen. Bereits im vergangenem Jahr konnten nur die Hälfte der angebotenen Lehrgänge an der Kreisfeuerwehrschule in Kyritz durchgeführt werden.

„Insgesamt haben wir 34 Lehrgänge angeboten, aber nur 17 davon wurden auch durchgeführt“, sagt Olaf Lehmann, Kreisbrandmeister in Ostprignitz-Ruppin. Damit konnten lediglich 179 von insgesamt 550 möglichen Feuerwehrleuten die wichtigen Lehrgänge und Weiterbildungen absolvieren. Zu den Lehrgängen, die in Kyritz angeboten werden, zählen etwa der „Truppführerlehrgang“ oder auch das Funken.

Auch in diesem Jahr kommt es wegen der Pandemie zu zahlreichen Lehrgangsausfällen. Deshalb werde aktuell besonders Wert auf die Ausbildung der Atemschutzgeräteträger gelegt.

Es kann bis zu zwei Jahre dauern, bis der Ausbildungsbedarf wieder gedeckt ist

Aktuell habe man etwa 700 Feuerwehrmänner- und Frauen, die an den Geräten ausgebildet sind. Einmal jährlich muss eine Auffrischung des Lehrgangs erfolgen, damit die Atemschutzgeräte von den Frauen und Männern weiterhin verwendet werden dürfen. Für die Feuerwehren geht es also auch darum, einsatzfähig zu bleiben. Bei 635 von ihnen sei eine Auffrischung des Lehrgangs erfolgt.

Wenn wegen der Pandemie die Lehrgänge aber weiterhin ausfallen müssen, könnte das zu Problemen führen. „Wenn wir nicht kontinuierlich ausbilden können, haben wir in fünf Jahren vielleicht nur noch 500 Leute, die an den Geräten ausgebildet sind“, sagt Olaf Lehmann.

Olaf Lehmann, Kreisbrandmeister in Ostprignitz-Ruppin, sieht die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren nicht gefährdet. Quelle: André Reichel

Je nachdem wie die zehn Feuerwehren im Landkreis dann besetzt seien, könnte es stellenweise kritisch werden. In einem Notfall müssen dann womöglich Feuerwehrleute anderer Dienststellen einspringen, bei denen genug Kameraden an den Geräten ausgebildet sind.

Die Ausbildung der Atemschutzgeräteträger ist für die Feuerwehren essenziell. Deshalb werde sie aktuell auch stark priorisiert. Gar zu Lasten anderer Lehrgänge, doch wegen der Pandemie sei es notwendig. Dennoch könne es laut Olaf Lehmann bis zu zwei Jahre dauern, bis der Bedarf wieder gedeckt ist.

Die Einsatzbereitschaft ist nicht gefährdet

Schon in der Grundausbildung werden die angehenden Feuerwehrleute an den Geräten ausgebildet. „Im Jahr können wir an der Feuerwehrschule 48 Kameraden damit ausbilden“, sagt der Kreisbrandmeister. Wichtig ist Olaf Lehmann aber zu betonen, dass sich niemand sorgen braucht: „Die Einsatzbereitschaft ist und bleibt gewährleistet, sie ist nicht gefährdet. Wenn die Bürger Hilfe brauchen, können sie davon ausgehen, dass ihnen immer geholfen wird“, sagt er.

Die Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern ist für die Feuerwehren essenziell. Quelle: Julia Redepenning

Zehn Feuerwehren gibt es im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Acht von ihnen üben und trainieren aktuell in „verkleinerten Gruppen und unter Einhaltung strenger Sicherheits- und Hygienemaßnahmen“, sagt Olaf Lehmann. In vollständiger Zahl könne aktuell nicht trainiert werden. Zu hoch sei das Infektionsrisiko. Ein Corona Ausbruch in einer der Feuerwehren wäre fatal. In Neustadt und Wusterhausen verzichte man aktuell gar auf die praktischen Übungen.

Ob praktische Übungen stattfinden oder nicht, entscheidet der jeweilige Bürgermeister. Die Feuerwehren selbst haben bei der Entscheidung einen empfehlenden Charakter. In Neustadt und Wusterhausen betreffe das aktuell etwa 270 Feuerwehrleute. Stattdessen haben sie Online-Seminare, in denen bereits vorhandenes Wissen vertieft oder auch neues gelehrt wird.

Auch das theoretische Wissen ist wichtig

Neben der praktischen Ausbildung sei dies aber ebenso wichtig. „Die Online-Seminare mindern nicht die Qualität der generellen Ausbildung“, sagt Olaf Lehmann. Man vermittle theoretisches Wissen, welches zum allgemeinen Rüstzeug eines Feuerwehrmannes gehört. Wichtig sei, „dass der Abstand zwischen den Online-Kursen und der praktischen Anwendung des vermittelten Wissens nicht zu groß ist“, sagt Olaf Lehmann. So wird in den Online-Seminaren etwa Wissen zu Unfallverhütungsmaßnahmen geschult.

Insgesamt habe der Landkreis Ostprignitz-Ruppin 21 ehrenamtliche Ausbilder. Viele seien nicht nur für einen Lehrgang, sondern gleich für mehrere zuständig. Weil sie sich freiwillig engagieren und unter der Woche arbeiten oder anders beschäftigt sind, finden die Lehrgänge immer samstags statt. Auch „können die Ausbilder selbst entscheiden, ob und wann sie die Lehrgänge anbieten möchten, schließlich machen sie es alle freiwillig“, sagt Olaf Lehmann.

Es dauert noch, bis die Feuerwehrleute geimpft sind

Wenn Lehrgänge stattfinden, dann in verkleinerter Zahl. „Statt 20 Teilnehmer können wegen der Pandemie nur noch zehn dabei sein“, erklärt Olaf Lehmann. Auch das würde den Ausbildungsstau weiter verschärfen.

Auch die Impfungen geben Olaf Lehmann keine große Hoffnung. Es dauere noch, bis die Männer und Frauen ein Mittel gegen das Corona-Virus bekommen. Die Feuerwehr sei in der „Impfpriorität drei“ kategorisiert. Zudem könne niemand zu einer Impfung gezwungen werden, schließlich ist es eine freiwillige Entscheidung eines jeden Einzelnen. Dennoch habe ein Teil der Feuerwehr die Impfung schon erhalten.

Von Steve Reutter