Neuruppin

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat inzwischen auch im Wutzsee ( Badestelle Lindow-Schönbirken) und im Seebad Alt Ruppin Blaualgen festgestellt. Im Molchowsee, im Borker See sowie im Königsberger See waren bereits zuvor die Blaualgen nachgewiesen worden.

Blaualgen entstehen bei länger anhaltenden warmen Temperaturen und hoher Sonneneinstrahlung. Besonders häufig bilden sich die Algen in nährstoffreichen, langsam fließenden oder stillstehenden Gewässern. Blaualgen können Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemnot oder Hautreizungen verursachen. Kinder sind nach Angaben der Gesundheitsamtes besonders gefährdet. Der Landkreis rät deshalb unbedingt vom Baden ab.

Blau-grünliche Färbung

Zu erkennen ist die Blaualgenblüte an einer bläulich-grünen Trübung des Wassers und Algenteppichen an der Oberfläche. Grundsätzlich, so raten Experten, sollte auf ein Bad verzichtet werden, wenn knietief im Wasser stehend die Füße nicht mehr zu sehen sind.

