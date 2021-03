Ostprignitz-Ruppin: Der Einzelhandel muss wohl bald wieder schließen

Neustadt (Dosse)

Landrat Ralf Reinhardt (SPD) rechnet damit, dass wegen des gestiegenen Corona-Inzidenzwertes in Ostprignitz-Ruppin ab Montag, 29. März, weite Teile des Einzelhandels geschlossen werden müssen. Lediglich Baumärkte, Gärtnereien sowie Lebensmittelläden dürfen dann noch im Landkreis öffnen.

Der Grund: Der Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist am Donnerstag über die kritische Marke von 100 gestiegen. Reinhardt erklärte am Donnerstag beim Kreistag in Neustadt (Dosse), dass er nicht davon ausgehe, dass dieser Wert schnell wieder sinken werde.

Viele Corona-Fälle im privaten Umfeld

Überschreitet die Inzidenz in einer Region drei Tage hintereinander die kritische Marke, dann müssen die jüngsten Lockerungen für 14 Tage wieder rückgängig gemacht werden. Das hatte das Land vor einer Woche beschlossen. Demnach darf sich ein Haushalt dann nur noch mit einer haushaltsfremden Person treffen.

Das Infektionsgeschehen in Ostprignitz-Ruppin ist laut Reinhardt sehr diffus. Viele Corona-Fälle werden im privaten Umfeld registriert, ohne dass es regionale Schwerpunkte gebe. Mal würden mehr Infektionen in Kyritz registriert, mal mehr in Neuruppin, so der Landrat.

Sorgen wegen der vielen Fälle von britischen Corona-Mutationen

Sorgen bereiten die vielen Fälle von britischen Corona-Mutationen. Allein am Donnerstag meldete das Neuruppiner Gesundheitsamt eine Zunahme von 48 dieser Mutanten. Um diese sicher feststellen zu können, sind aufwändige Tests notwendig, deren Ergebnisse meist erst nach zwei bis drei Tagen vorliegen.

Wohl auch wegen der Zunahme der britischen Corona-Mutationen ist der Landkreis derzeit mit Apotheken und verschiedenen Verbänden im Gespräch, um die Testmöglichkeiten vor Ort auszubauen. „Wir brauchen in allen Ämtern und Städten so ein Angebot“, sagte Reinhardt. Derzeit bietet lediglich das DRK in Neuruppin kostenlose Corona-Schnelltests an.

Impfzentrum Kyritz: schon 13.000 Personen geimpft

Erfreut zeigte sich der Landrat, dass das Impfzentrum in Kyritz „komplett ausgelastet“ ist. Demnach wurden dort seit Anfang Februar 13.000 Personen geimpft. Hinzu kommen fast 9000 Menschen, die in Kliniken in Ostprignitz-Ruppin, durch mobile Teams in den Heimen oder mit Hilfe des Impfbusses den schützenden Piks erhalten haben.

Unklar ist aber, wie hoch die Impfquote in Ostprignitz-Ruppin derzeit ist. Zum einen werden im Kyritzer Impfzentrum auch Personen aus der Prignitz, dem Havelland und Oberhavel geimpft. Zum anderen haben sich Ostprignitz-Ruppiner schon vor Eröffnung des Impfzentrums in Kyritz in einem anderen Impfzentrum behandeln lassen.

Alle Impfungen sollen digital erfasst werden

Laut dem Gesundheitsministerium ist derzeit noch nicht möglich, orts- oder altersbezogene Auskünfte zu geimpften Personen oder zu Impfquoten in bestimmten Regionen zu geben. Dazu müssten erst alle bisherigen Impfungen vollständig vom Robert-Koch-Institut (RKI) digital erfasst sein, auch die der mobilen Teams, sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse. Bis wann das der Fall sein wird, das ist derzeit offen.

Von Andreas Vogel