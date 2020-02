Neuer Beirat in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Auch in Ostprignitz-Ruppin können jetzt Eltern, die derzeit ein oder mehrere Kinder in einer der 87 Kita oder von einer der 13 Tagespflegekräften betreuen lassen, mehr mitreden. Denn zum Jahresende hat sich ein Kreis-Kita-Elternbeirat (kurz KKEB) gegründet, dem bislang 37 Eltern aus 23 Kindertageseinrichtungen angehören.

„Wir sind wirklich gut gestartet“, sagte am Mittwoch Andreas Liedtke, Leiter des Amtes für Familien und Soziales bei der Kreisverwaltung in Neuruppin. Schließlich handele es sich um ein völlig neues Gremium, das erst geschaffen werden konnte, nachdem das Land Brandenburg im Frühjahr sein Kitagesetz geändert hat.

Der Beirat will die Interessen von Kindern, Eltern und anderen Sorgeberechtigten vertreten und zudem für viel Transparenz sorgen, heißt es in einem Positionspapier des Gremiums. Deshalb hofft der Vorstand, der aus fünf Eltern besteht, dass noch mehr Kitas bei dem Beirat mitmachen. Laut Amtsleiter Liedtke ist das auch relativ einfach, da jede Kita sowieso einen Beirat habe und deshalb aus ihrer Mitte jemanden entsenden könne.

Allerdings wird sich der Beirat nicht um das Essen oder die Beitragsstaffelung in einzelnen Kitas kümmern, vielmehr gehe es um Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen, um die Fachkräftesicherung sowie um die Fortschreibung des Kita-Bedarfsplanes im Landkreis, sagte Liedtke.

Die Verwaltung will den Beirat, der inzwischen auch einen Vertreter im Jugendhilfeausschuss hat, unterstützen. So hat der Fachausschuss dem Vorstand einen jährlichen Zuschuss von 300 Euro bewilligt, während der Landkreis die Fahrtkosten zu Sitzungen übernehmen wird.

Auch das Land ist offenbar daran interessiert, dass sich möglichst viele Eltern bei dem neuen Kitagesetz beteiligen, das 2023 in Kraft treten soll. So gab es bereits in der vergangenen Woche ein Treffen in Potsdam, an dem ebenfalls Vertreter des Kreis-Kita-Elternbeirates aus Ostprignitz-Ruppin teilnahmen.

Für Sozialdezernentin Waltraud Kuhne ist das nicht überraschend. „Qualitätssicherung ist für viele Eltern ein großes Thema.“ Das hat sich zuletzt auch in Neuruppin gezeigt. In der Kreisstadt wird aktuell darüber debattiert, ob die Öffnungszeiten verändert werden sollten.

Von Andreas Vogel