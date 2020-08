Mit großer Mehrheit wurden am Sonnabend Sabine Ehrlich aus Neustadt (Dosse) und Ralf Osterberg aus Neuruppin zur Doppelspitze der SPD in Ostprignitz-Ruppin gewählt. Die Genossen fordern, dass in Neuruppin wieder ein Lehrerseminar eingerichtet wird und die Kliniken besser finanziert werden.