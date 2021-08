Neuruppin

Der Inzidenzwert hat am Sonntag im Kreis Ostprignitz-Ruppin am fünften Tag in Folge die 20er Marke überschritten. Am Sonntag lag laut Robert-Koch-Institut (RKI) die Sieben-Tage-Inzidenz bei 20,2.

Die Kreisverwaltung gab deshalb mit Verweis auf die entsprechende Umgangsverordnung des Landes bekannt, dass in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wieder eine erweiterte Testpflicht für alle ab 13 Jahren, die nicht nachweislich genesen oder vollständig geimpft sind, gilt.

Anbei einige Beispiele:

Innengastronomie;

Beherbergungsstätten aller Art;

Reisebusreisen, Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge und vergleichbare Angebote;

Indoor-Sportanlagen (Ausnahme: Kontaktsport, hier ist auch bei Inzidenzen unter 20 ein negativer Corona-Test beziehungsweise die Vorlage des Impf- oder Genesenennachweises notwendig);

Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter, die in geschlossenen Räumen stattfinden;

Veranstaltungen in Innenräumen von Theatern, Konzerthäusern, Kinos, Messen, Ausstellungen, Spezialmärkten, Jahrmärkten, Volksfesten, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen;

Schwimmbäder, Spaß- und Freizeitbäder, Saunen, Thermen und Wellnesszentren;

Proben von künstlerischen Ensembles, bei denen gesungen wird oder Blasinstrumente gespielt werden;

körpernahe Dienstleistungen, bei denen die Art der Dienstleistung das Tragen einer Maske nicht zulässt, zum Beispiel Bartrasur oder kosmetische Gesichtspflege (Ausnahmen gelten für medizinische, therapeutische oder pflegerische Leistungen im Gesundheitssektor).

Sieben Neuinfektionen – zwei Schulen betroffen

Am Wochenende gab es in Ostprignitz-Ruppin sieben Neuinfektionen, die in zwei Fällen die Prinz-von Homburg-Schule Neustadt (jeweils eine Klasse der elften und zwölften Jahrgangsstufe) sowie in einem Fall eine fünfte Klasse der Grundschule Wusterhausen betreffen.

Ein Fall in der Kita Regenbogen in Wusterhausen

Außerdem betrifft ein weiterer Fall die Kita Regenbogen in Wusterhausen. In allen Fällen wurden die Einrichtungen informiert. An den Schulen sind keine weitreichenden Quarantänemaßnahmen, die die gesamten Klassen betreffen, erforderlich. An der Kita laufen die Kontaktermittlungen noch, teilte die Kreisverwaltung mit.

Insgesamt gibt es derzeit 43 aktive Infektionen in OPR.

Von MAZonline