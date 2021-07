Neuruppin

Seit 2013 unterstützen mehrere Kommunen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin Menschen, die wieder in die Region zurückkehren möchten. „Kommunale Arbeitsgemeinschaft Freiraum Ruppiner Land“ nennt sich der Zusammenschluss, an dem Neuruppin, Rheinsberg, die Gemeinde Fehrbellin und die Ämter Lindow und Temnitz beteiligt sind. Heimkehrer werden unter anderem bei der Jobsuche, der Wohnungs- oder Baulandsuche und der Frage nach einem Kitaplatz unterstützt.

Jährlich wird so 50 bis 60 Menschen geholfen

„In Neuruppin helfen wir so jährlich 20 bis 30 Menschen, wieder in der Fontanestadt anzukommen“, sagt Heiko Rähse, ein Sprecher der Stadt. Gemeinsam schaffen es die Regionen laut Heiko Rähse gar, jährlich insgesamt 50 bis 60 Menschen bei der Rückkehr zu helfen.

Freiraum Ruppiner Land: die Landschaft ist wunderschön, der Arbeitsmarkt gibt viele Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Quelle: Henry Mundt

„Der Schwerpunkt liegt darin, die Menschen bei der Jobsuche zu unterstützen“, sagt er weiter. Dafür schauen sie sich gemeinsam die Lebensläufe und Bewerbungsmappen der Menschen an und prüfen, welche Unternehmen in den Regionen noch Plätze frei haben.

Viel ergebe sich aus Kontakten und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen, so Heiko Rähse. Die Frage des Jobs sei oft ein entscheidender Punkt wenn es darum geht, ob Menschen wieder zurück in die Region kommen.

Oft ist ein Grund entscheidend, warum Menschen zurückkommen

Bei der Suche nach einer Wohnung oder nach Bauland sei man in erster Linie Vermittler. „Die Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und Vorstellungen“, sagt Heiko Rähse. Hier sei es für die Stadt schwer, auf alle verschiedenen Bedürfnisse exakt eingehen zu können. Dennoch vermittle man zwischen den Menschen und den Wohnungsgesellschaften und privaten Anbietern der Kommunen.

Auch die Frage,warum die Menschen wieder zurück in die Region kommen möchten, kann Heiko Rähse beantworten: „Oft ist es wegen der Familie“, sagt er. Ein weiterer Grund sei, dass Menschen, die in Großstädte gezogen sind, die Natur, Ruhe und Idylle des Heimatortes vermissen würden. Auch das ziehe die Menschen oft wieder zurück an den Ort ihrer Wurzeln.

In Neuruppin unterstützt auch die Wirtschaftsförderung InKom dabei, die Menschen wieder in der Region zu verankern. Auch gibt es weitere Zusammenschlüsse, etwa den „Landeplatz Nordwest Brandenburg“; hier werden die Menschen sowohl bei der Heimkehr nach Ostprignitz-Ruppin, als auch in die Prignitz unterstützt. „Es wäre aber auch nicht möglich ohne die Sparkassen“, sagt Heiko Rähse.

Von Steve Reutter