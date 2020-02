Kaum Schäden im Ruppiner Land durch Sturmtief Sabine

Neuruppin

Das Sturmtief Sabine ist in der Nacht von Sonntag auf Montag über den Nordwesten Brandenburgs hinweggefegt. Orkanböen mit bis zu 100 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit entwurzelten vielerorts Bäume und führten vereinzelt zu Verkehrsunfällen.

Dennoch lief der erste Wintersturm dieses Jahres verhältnismäßig glimpflich ab, so die vorläufige Bilanz am Montag. Menschen kamen nicht zu Schaden, größere Schäden gab es kaum.

Feuerwehrleute beseitigen Spuren von Sturmtief "Sabine" auf dem Parkplatz der Ruppiner Kliniken in Neuruppin. Quelle: Alexander Bergenroth

„Es war wider Erwarten eine sehr ruhige Sturmnacht“, teilt die Regionalleitstelle Nordwest der Feuerwehr Potsdam mit. Insgesamt 28 Mal musste die Feuerwehr in Ostprignitz-Ruppin ausrücken. Meist wegen umgestürzter Bäume, die Straßen blockierten.

28 Einsätze der Feuerwehr im Landkreis

In zwei Fällen, auf der Seestraße in Kyritz und auf der Bundesstraße 5 bei Kyritz, kollidierten am Sonntagabend Fahrzeuge mit herabgefallenen Ästen. Die Fahrer blieben unverletzt.

Auch bei der Polizei hielten sich Einsätze aufgrund des Sturms in Grenzen. In lediglich acht Fällen rückten die Beamten aus, um Unfälle aufzunehmen oder Unfallstellen zu sichern. Die Polizei sei vor allem zur Absicherung des Verkehrs bei Einsätzen der Feuerwehr hinzugerufen worden, sagt Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin.

Sturmwarnung frühzeitig aufgehoben

Auf der Bundesstraße 67 zwischen Neuruppin und Dabergotz sicherten Polizisten am Sonntagmittag einen vom Wind umgewehten Bauzaun. In Neuruppin zogen Beamte am Abend einen ungesicherten Anhänger, der während des Sturms auf die Rosa-Luxemburg-Straße gerollt war, zurück an den Straßenrand. „Für uns war es eine relativ ruhige Nacht“, fasst Sprecherin Dörte Röhrs zusammen.

Aufräumen nach dem Sturm: Stadtservice-Mitarbeiter beseitigen die Spuren der Nacht von den Wallanlagen. Quelle: Henry Mundt

Seinen Höhepunkt erreichte der Orkan am frühen Montagmorgen zwischen zwei und vier Uhr. Kurz darauf, um kurz nach 4 Uhr, hob der Deutsche Wetterdienst seine amtliche Unwetterwarnung für Berlin und Brandenburg wieder auf. Ursprünglich sollte sie in Berlin bis 7 Uhr, in Brandenburg bis 10 Uhr gelten.

An den Neuruppiner Schulen meldeten zahlreiche Eltern ihre Kinder vom Unterricht ab. Zuvor hatte das Bildungsministerium mitgeteilt, dass fehlende Schüler als entschuldigt gelten, wenn ihre Eltern den Schulweg für zu gefährlich halten oder der Busverkehr gestört sein sollte. An der Evangelischen Schule in Neuruppin fehlten 150 von 1200 Schülern, an der Montessori-Schule etwa ein Fünftel der Schüler.

Tierpark Kunsterspring am Montag geschlossen

Der Betrieb auf der Bahnlinie RE6 zwischen Berlin-Gesundbrunnen und Wittenberge wurde am Sonntagabend vorsorglich eingestellt. Nach der Räumung der Strecke am Montagmorgen rollten die Züge am Nachmittag wieder. Auch bei der Nahverkehrsgesellschaft ORP kam es nur zu geringen Einschränkungen aufgrund des Sturms. Eigentlich sollte der Busverkehr von Sonntagabend bis 7.30 Uhr am Montag eingestellt werden, wurde jedoch bereits um 6.30 Uhr wieder aufgenommen.

Wegen des Sturms blieb zudem der Tierpark Kunsterspring am Montag geschlossen. Zwar gab es bis auf einen umgeknickten Baum keine gravierenden Schäden in dem Park, dennoch wurde angesichts des stürmischen Wetters eine Schließung aus Sicherheitsgründen veranlasst.

Von Feliks Todtmann