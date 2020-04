Nach Corona in zwei Großfamilien in Rheinsberg müssen 120 Neuruppiner Flüchtlinge getestet werden

Neuruppin

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Ostprignitz-Ruppin ist erneut um neun Personen auf nunmehr 62 gestiegen. Darunter befinden sich 18 Menschen aus Rheinsberg, sagte am Donnerstag Vizelandrat Werner Nüse ( SPD).

Da bei den Rheinsbergern mehrere Familien betroffen sind, die in einem Wohnverbund leben und dort engen Kontakt miteinander haben, sollen diese möglichst schnell woanders untergebracht werden, wo die häusliche Isolation eingehalten werden könne, sagte Sozialdezernentin Waltraud Kuhne. Wo das sein wird, das ließ Kuhne offen.

106 Personen in Rheinsberg getestet

In Rheinsberg waren am Mittwoch insgesamt 106 Personen durch zwei Teams der Ruppiner Kliniken getestet worden. Nun will der Landkreis auch in Neuruppin mehr als 100 Flüchtlinge testen, da wohl mehrere von ihnen Kontakt zu den Rheinsbergern hatten, sagte Vizelandrat Nüse. „Alle können Corona bekommen. Italiener, Amerikaner ebenso wie Syrer und Deutsche“, so Nüse. Das Besondere ist, dass viele Flüchtlingsfamilien auf engem Raum leben.

Insgesamt wurden in Ostprignitz-Ruppin bisher 1075 Personen getestet. Die sogenannte Positiv-Rate liegt bei knapp fünf Prozent. 21 Personen gelten inzwischen wieder als geheilt, sechs werden stationär im Krankenhaus behandelt, einer muss beatmet werden.

Von Andreas Vogel