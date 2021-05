Ostprignitz-Ruppin: Kreisfeuerwehrverband und Landrat sagten Dankeschön an Brandschützer

Alt Ruppin

Fast wurde mehr über die Impfkampagne gesprochen als über die Feuerwehr: Corona hat das Land noch immer fest im Griff. Aber es gibt Lichtblicke: Immerhin konnte in diesem Jahr die Auszeichnungsfeier für zwölf verdienstvolle Feuerwehrleute des Landkreises Ostprignitz-Ruppin als Präsenzveranstaltung stattfinden. Zwar mit Masken und Abstand – aber auch mit Zeit für persönliche Gespräche jenseits von Zoom, Telefon oder ­E-Mail.

Zur Galerie Bei der Ehrung war im Auftrag des Landes auch Staatssekretär Uwe Schüler vor Ort und übergab Auszeichnungen des Landes.

Am Freitag hatten der Landrat Ralf Reinhardt und der Kreisfeuerwehrverband OPR in die im Vorjahr frisch eröffnete Feuerwache Nord-Ost in Alt Ruppin eingeladen. Mit dabei waren neben Feuerwehrleuten aus Neuruppin, Wittstock, Rheinsberg, Neustadt und Wusterhausen auch Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle, Rheinsbergs Rathauschef Frank-Rudi Schwochow, Wusterhausens Gemeindechef Philipp Schulz und der Neustädter Amtsdirektor Dieter Fuchs.

Staatssekretär Uwe Schüler zeichnete Fred Kuball und Wolfgang Hohenwald aus

Als Ehrengast ist Staatssekretär Uwe Schüler vor Ort, um im Auftrag des Landes Brandenburg zwei verdienstvolle Kameraden auszuzeichnen: Den langjährigen Rheinsberger Wehrführer Fred Kuball und Wolfgang Hohenwald, der in Neuruppin seit 1971 bei der Feuerwehr tätig ist, seit 2000 als stellvertretender und seit 2005 bis Ende 2019 als Kreisbrandmeister wirkte. Mit seiner „motivierenden Begeisterung“ habe er auch andere angesteckt, so Schüler in seiner Dankesrede und setzt für alle Geehrten hinzu: „Mit Ihnen ist der Brandschutz im Landkreis in guten Händen.“

In seiner Rede nimmt der Staatssekretär auch Bezug auf die technische Ausstattung der Wehren. Was die Anschaffung modernerer Fahrzeuge betrifft, so wolle man den positiven Trend fortführen, auch wenn die Haushaltssituation derzeit nicht eben leicht sei. „Ich kenne aber die Projekte, die anstehen – ich hoffe, wir schaffen es, die Infrastruktur weiter voranzubringen – in dieser sehr bewegten Zeit, wo man morgens zuerst auf die Inzidenz statt auf den Wetterbericht schaut“, so Schüler.

Feuerwehrausbildung lag coronabedingt oft brach

Gleichermaßen verspricht er, dass es bald Lockerungen geben wird, um die coronaverschuldet lange Zeit nahezu brachliegende Feuerwehrausbildung wieder voranzubringen. „Auch wenn es schwer fallen wird, alles Ausgefallene wieder aufzuholen“, führt er aus. Immerhin – so hat es Kreisbrandmeister Olaf Lehmann in seiner Eröffnungsrede auf den Punkt gebracht – sei es gelungen, zumindest die Funkausbildung und die Weiterbildung der Atemschutzgeräteträger im Landkreis aufrechtzuerhalten.

OPR-Landrat Ralf Reinhardt (r.) erhält vom Kreisfeuerwehr-Chef Olaf Lehmann einen "Florian" als Dankeschön für die Unterstützung der Feuerwehr des Landkreises. Quelle: Regine Buddeke

Auch wenn es anfänglich von einigen Kameraden Kritik zum „neumodischen Kram“ gegeben habe – sprich: Onlineschulungen, Zoomkonferenzen und digitale Wege der Kommunikation. Inzwischen fände das, so Lehmann, Anklang – weil schnell und ohne lange Wege. Im März habe gerade ein Funklehrgang online stattgefunden.

„2021wollen wir auch wieder verstärkt in die Standortausbildung einsteigen“, verspricht der Kreisbrandmeister. Ein Wermutstropfen ist indes, dass die Veranstaltungen zum Leistungsnachweis noch ein weiteres Jahr ausfallen müssen.

Dank mit in die Einheiten nehmen

Olaf Lehmann dankt in seiner Rede allen Feuerwehrleuten für die stete Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft trotz aller Einschränkungen und Erschwernisse in der Krise. „Nehmen Sie diesen Dank bitte in Ihre Einheiten mit“, appelliert er an die – wegen des Abstandsgebotes limitierten – Anwesenden.

Die ausgezeichneten Feuerwehrleute Ehrenzeichen des Landes Brandenburg im Brandschutz, Sonderstufe Gold als Steckkreuz: Wolfgang Hohenwald (Feuerwehr Neuruppin) Ehrenzeichen des Landes Brandenburg in Silber am Bande: Fred Kuball (Rheinsberg) Ehrenkreuz in Silber des Deutschen Feuerwehrverbandes: Ralf Hohmann (Wusterhausen) Ehrenkreuz in Bronze des Brandenburger Landesfeuerwehrverbandes: Uwe Rehfeld (Breddin/Neustadt) Ehrenzeichen der Landesjugendfeuerwehr Brandenburg in Bronze: Enrico Richter und Ronny Kleinvogel (beide Wusterhausen) Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes Ostprignitz-Ruppin: Elvira Spreu (Zerlang/Rheinsberg); Danny Füllgraf (Rossow/Wittstock); Thomas Koppermann (Freyenstein/Wittstock); Jens Bachmann (Wusterhausen), Iris Störing (Wusterhausen) und Carsten Wolter Wusterhausen).

Von Regine Buddeke