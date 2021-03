Nach Massenschlägerei in Rheinsberg - Die Linke will sich für Migrationsbeirat in OPR stark machen

Nach der Massenschlägerei in Rheinsberg im Juli 2020 wollen sich die Linken für einen Migrationsbeirat in Ostprignitz-Ruppin einsetzen. Die Situation in der Rheinsberger Stadionsiedlung hat sich nach Einschätzung von Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow indes etwas entspannt.