Neuruppin

Die Kitas sind im Landkreis Ostprignitz-Ruppin trotz der hohen Corona-Zahlen weiterhin geöffnet. Ein Unding, findet die Kreistagsfraktion der Linken. Als erste Partei hat sie sich für ein Ende des Kita-Regelbetriebs ausgesprochen. Im MAZ-Interview spricht der Kreisvorsitzende der Linken, Paul Schmudlach, über den geforderten Kita-Notbetrieb, Kritik an Landrat Reinhardt und über linke Corona-Politik.Herr Schmudlach, in Ostprignitz-Ruppin explodieren die Corona-Infektionszahlen. Aktuell liegt die Inzidenz bei über 400 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Stand 15. Januar, Anm. d. Redaktion), die Gesamtzahl der Infizierten ist über die Marke von 2000 gestiegen. Wer hat Schuld an dieser dramatischen Situation?

Paul Schmudlach: Bei Covid-19 handelt es sich um eine hochansteckende Viruskrankheit. Selbst mit allen Maßnahmen können Ansteckungen nicht grundsätzlich verhindert werden. Aber: Die zögerliche Politik der Bundesregierung hat die Lage verschlimmert. Der Lockdown light im November war eine zahnlose Aktion. Als die Zahlen wieder anfingen, in die Höhe zu schnellen, hätte man sofort das gesellschaftliche Leben konsequent herunterfahren müssen. Damit hätte man die Explosion der Infizierten- und Todeszahlen – wie wir sie jetzt nicht nur in Ostprignitz-Ruppin, sondern in vielen Landkreisen deutschlandweit sehen –verhindern können. Natürlich tragen auch die Menschen eine Mitschuld, die sich nicht an die Regeln halten. In Neuruppin hat sich ein Bekannter von mir angesteckt, weil er in der Fahrgemeinschaft mit einem Mann zusammen war, der an Silvester nachweislich eine große Party gefeiert hat. So ein Verhalten geht einfach nicht.

Und welche Verantwortung trägt Ihrer Meinung nach Landrat Ralf Reinhardt ( SPD)?

Schmudlach: Herr Reinhardt hält sich gerne raus und schiebt die Verantwortung auf die Bundes- und Landesebene. Tatsächlich hat aber auch ein Landrat Mittel und Wege, seinen Teil zur Eindämmung der Pandemie beizutragen. Stichwort: Kita-Schließungen. Die könnte er sofort anordnen. Zudem sollte Herr Reinhardt seine Kommunikation verbessern. Die lief bisher nicht gerade gewinnbringend. Im Dezember wurde der Haushalt zunächst nicht beschlossen und dann doch noch in einer Sondersitzung. Mehrere Kommunen hatten angemerkt, dass die Kreisumlage wegen der Corona-Situation zu hoch sei. Hier hätte im Vorfeld das Gespräch gesucht werden müssen.

Lassen Sie uns noch mal auf die Kindertagesstätten zu sprechen kommen. Die sind in Ostprignitz-Ruppin anders als in vielen anderen Brandenburger Landkreisen derzeit noch geöffnet. Ist das in der aktuellen Situation vertretbar?

Schmudlach: Als Linke sagen wir: Ein Kita-Normalbetrieb ist absolut nicht vertretbar! Natürlich verstehen wir die Eltern, die froh darüber sind, dass die ihre Kinder zur Betreuung abgeben können. Aber in der aktuellen dramatischen Infizierten-Situation im Landkreis können wir nicht so tun, als wäre nichts. Ich höre von Kitas, dass sie nach wie vor 30 von insgesamt 36 Kinder betreuen. Das ist eine unzumutbare Gefahr für Kinder und Erzieher. Die Einrichtungen müssen unverzüglich in den Notbetrieb. Dieser Notbetrieb soll nicht nur für Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen gelten, sondern auch für diejenigen, die absolut nicht zu Hause bleiben können.

Volle Kitas: Das dürfte es angesichts der Corona-Situation im Landkreis nicht geben, findet die Linke. Quelle: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

In Ostprignitz-Ruppin sind mobile Impfteams im Einsatz, um Risikogruppen und Beschäftigte im Gesundheitssektor zu impfen. Ist diese Strategie erfolgversprechend?

Schmudlach: Die Impfteams sind ein erster, richtiger Schritt. Insgesamt geht es aber alles viel zu schleppend voran. Mir ist völlig unklar, wieso erst im Februar das Impfzentrum in Kyritz an den Start gehen kann. Hier müsste der Landrat viel mehr Druck auf die Landesebene ausüben. Dass Senioren teilweise bis zu 50 Mal bei der Impf-Hotline anrufen müssen, ehe sie einen Termin bekommen, darf einfach nicht sein. Wenn es in dem Tempo weiter geht, sehe ich nicht, dass wir zeitnah eine Durchimpfung der Gesellschaft erreichen.

Ihre Partei schlägt vor, den Ältestenrat des Landkreises stärker in die Corona-Bekämpfung mit einzubeziehen. Was erhoffen Sie sich davon?

Schmudlach: Es geht uns darum, dass der Landrat das Parlament stärker in die Pandemie-Bekämpfung involviert. Wir wollen verhindern, dass einige Wenige Entscheidungen treffen, die für die Mehrheit nicht gut sind. Die Kita-Situation ist ein aktuelles Beispiel. Unsere Kritik scheint auch bereits Früchte zu tragen: Der Landrat hat sich zu einer Telefonkonferenz bereiterklärt.

Lassen Sie uns aus Ostprignitz-Ruppin auf die Bundesebene schauen. Von der Linken hört man in Sachen Corona herzlich wenig. Wäre es nicht Aufgabe einer Oppositionspartei, das Krisenmanagement der Regierung lautstark zu kritisieren?

Schmudlach: In den großen Medien hört man tatsächlich wenig. Das finde ich schade. Denn im Gegensatz zu dem, was man so hört, ist die Linke-Bundestagsfraktion äußerst fleißig. Zu vielen Themen hat sie eine eigene Meinung formuliert. Ein aktuelles Beispiel: Die Partei fordert, dass Bundesgesundheitsminister Spahn seine Befugnisse wahrnimmt und die Impfstoff-Firmen dazu auffordert, ihre Impfstoffformeln als Lizenzen für andere Firmen zur Verfügung zu stellen. Im Sinne der Allgemeinheit könnte er dies tun. Auch hat die Linke immer wieder kritisiert, dass einschneidende Maßnahmen wie der Lockdown am Parlament vorbei entschieden wurden. Schützende Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld oder Home Office müssen ausgeweitet werden.

Paul Schmudlach wünscht sich mehr linke Corona-Politik. Quelle: Henry Mundt

Woran liegt es denn, dass die Linke medial so wenig präsent ist?

Schmudlach: Den Corona-Leugnern und Verschwörungsideologen wird in der Krise zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Anstatt die Kamera auf jemanden zu lenken, der ohne Mundschutz wirres Zeug von einer angeblichen Corona-Diktatur labert, sollten die Medien mehr auf Aufklärung setzen.

Gibt es eine speziell linke Corona-Politik?

Schmudlach: Die gibt es natürlich! Linke Corona-Politik kommt aus dem Parlament. In Neuruppin haben wir einen Antrag vorbereitet, der dafür sorgen soll, dass die Video-Leinwand im Sitzungssaal aufgestellt wird, damit Interessierte die Sitzungen online anhand der Tagesordnung besser verfolgen können. Zudem wollen wir, dass der Bürgerhaushalt der Fontanestadt mit 100.000 Euro einmalig umgewandelt wird in einen Corona-Hilfsfonds für kleine Unternehmen. Ab nächster Woche bieten die Parteigeschäftsstellen in Neuruppin und Wittstock Hilfe beim Homeschooling an. Menschen, die keine Möglichkeit haben, Unterrichtsblätter zuhause auszudrucken, können dies vor Ort bei uns tun. Sobald das Impfzentrum in Kyritz eröffnet ist, wollen wir unsere älteren Genossen kostenfrei hinfahren. Linke Corona-Politik bedeutet, solidarisch mit den Schwächsten der Gesellschaft zu sein.

Von Jérôme Lombard