Neuruppin

Nun ist es beschlossen: Die Schulen bleiben dicht – auch nach den Weihnachtsferien. Vom Gesundheitsstandpunkt aus klar nachvollziehbar: Das Virus macht vor den Schulen nicht halt. Nicht von ungefähr entpuppten sie sich im Herbst schnell als Hotspots und mussten reihenweise punktuell oder gar ganz schließen.

Dennoch ist die Entscheidung für viele Eltern, die schon im ersten Lockdown zwischen Homeoffice und Homeschooling an die Grenze der Belastbarkeit kamen, eine Hiobsbotschaft sondergleichen. Nicht nur, dass sie im Job hundertprozentig funktionieren müssen – gleichermaßen sehen sie sich in der Verantwortung, mehr oder minder die Arbeit der Lehrer mitverrichten zu müssen. Unsensible Politiker-Statements, dass Eltern nun die Chance hätten, ihre Kinder endlich richtig kennenzulernen, sind da wenig hilfreich.

Anzeige

Ständiger Spagat für Eltern

Aber auch für die Lehrer ist es ein ständiger Spagat, ihre Schüler adäquat zum Präsenzunterricht aus der Ferne zu beschulen. Nicht zu vergessen die Schüler selbst, deren Alltag ohne Mitschüler und ohne den Lehrer am Pult ein völlig anderer ist. Nicht jeder kommt damit zurecht, ohne Gleichaltrige zu sein und sich selbst zum Lernen zu motivieren.

Was also hat der virtuelle Unterricht für alle Beteiligten zur Folge? Gibt es Chancen? Was sind die Risiken? Die MAZ hat dafür mit der Neuruppiner Familientherapeutin Sidonie Sankowski gesprochen, die in ihrem Verein Lernen und Wachsen viel mit Schülern und deren Familien zu tun hat und sich mit Schulproblemen daher bestens auskennt.

Frau Sankowski, was halten Sie von der neuerlichen Schließung der Schulen bis mindestens Ende Januar?

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen ist ebenso hoch wie vor Weihnachten, wobei während der Feiertage viel weniger getestet worden ist. Mit anderen Worten, die Ansteckungen mit dem Corona-Virus sind noch kein bisschen eingedämmt. Insofern ist eine Schließung der Schulen aus meiner Sicht unvermeidlich.

Hätte man diese vermeiden können?

Ich werfe dem Bildungsministerium in Potsdam umfassende Untätigkeit und Realitätsverweigerung vor. Seit März 2020 ist das Virus in Deutschland, seit April warnen Virologen vor einer zweiten umfassenden Infektions-Welle. Es gab Zeit genug, Kitas und Schulen auf diese Situation vorzubereiten, nach Betreuungs- und Lernalternativen zu suchen. Es ist nichts passiert. Und noch schlimmer: Das ideenlose Festhalten am Präsenzunterricht in der gesamten Klasse hat zum gegenwärtigen Infektionsgeschehen ganz erheblich beigetragen. In den Corona-Meldungen des Landkreises war zu sehen, wie in einer Schule nach der anderen Infektionscluster auftraten.

Was ist vom im ersten Lockdown praktizierten Homeschooling zu halten?

Während der ersten Infektionswelle im März und April 2020 wurden Kinder und Familien ohne Vorbereitung in den Lockdown und das Homeschooling geschickt. Das haben Familien und Kinder ganz unterschiedlich verarbeitet. Einige Familien erlebten das Miteinander-Zuhause-Sein als eine Zeit intensiver und entspannter Gemeinsamkeit, in der sich schulbezogene Konflikte auflösten und sich die Kinder gut entwickelten.

Sidonie Sankowski, Psychologin aus Neuruppin vom Verein Lernen und Wachsen, weiß, wo der Schuh bei Kindern, Eltern und auch Lehrern drückt. Quelle: privat

Andere Familien erlebten massive Überforderung, gerade dann, wenn sie kleine Kinder, Schulkinder und den eigenen Beruf miteinander vereinbaren mussten. Wir beobachteten Situationen der Vernachlässigung und auch Situationen, in denen Kinder und Familien Tagesstruktur und Lebensmut verloren.

Es gibt Eltern, die können schon organisatorisch kein Homeschooling machen, weil sie als Monteur, Verkäuferin oder Krankenschwester gar nicht daheim sind. Oder auch Alleinerziehende mit mehreren Kindern in verschiedenem Alter, sie haben gar keine Chance, den verschiedenen Bedürfnissen ihrer Kinder und dem Homeschooling gerecht zu werden.

Was passiert dann mit den Kindern?

Wenn der Lockdown lange dauert, verlieren viele Kinder die Motivation. Es gibt für seinen Grund mehr, wieso von der Playstation aufstehen sollen. Das kann man als Eltern dann gar nicht mehr auffangen, wenn den Kids die Freunde fehlen, weil sie ihre Hobbys nicht mehr ausüben können, weil Freunde und Anregung fehlen. Schule ist ja mehr als Lernen – Schule ist auch Begegnung. Wir spüren bei den Kindern eine Sehnsucht nach Begegnung, nach Aktivität, nach Bewegung. Das Eingesperrt-Sein im Lockdown ist für die meisten Kinder anstrengender als das Homeschooling selbst. Laut einer Studie des Universitätsklinikums Hamburg sind die psychische Belastung und Depressivität bei den Kindern im Lockdown gestiegen.

Also eine zweischneidige Geschichte – einerseits der Schutz der Gesundheit durchs Homeschooling, andererseits die resultierende psychische Belastung der Kinder?

Präsenzunterricht ist im Moment einfach gefährlich. Da können Schulen schlichtweg nicht öffnen, sie sind Verbreitungsherde. Kinder bekommen Corona und übertragen es – Punkt. Auch wenn es vor Monaten mal ganz anders lautete. Lockdown zu machen und gleichzeitig die Kinder in die Schule zu schicken ist kontraproduktiv.

Mein Rat daher an die Eltern: Den Ball flach halten. Wichtiger als die Arbeitsblätter ist es, für die Kinder präsent zu sein und selber die Nerven zu behalten. Und so die Kinder vor der Vereinsamung aufzufangen.

Und wie geht es den Lehrkräften?

In ähnlicher Weise wie die Eltern gestalteten auchdie Lehrkräfte diese Zeit sehr unterschiedlich. Im März gab Lehrkräfte, die ihre Schüler mit einem Paket kopierter Arbeitsblätter allein ließen und es gab andere, die mit Telefon und Computer den regelmäßigen Kontakt zu jedem einzelnen Kind aufrecht hielten. Auch in der Phase der Lockerungen fanden einige sehr interessante Lernformen statt. Doch ein Austausch der Erfahrungen und gefundenen Möglichkeiten fand in der Öffentlichkeit nicht statt. Im Gegenteil, das Chaotische, Ungeregelte, Belastende dieser Zeit steht nun im Vordergrund.

Lernsituation beim Verein Lernen und Wachsen Neuruppin: Lerntherapeutin Antje Bölck mit einer Schülerin. Quelle: Uli Malende

Ich finde, die Schulen sind umfassend alleingelassen worden. Und sie sind in diesem zwanghaften Aufrechterhalten des Präsenzunterrichts bis vor Weihnachtenaufgebraucht worden. Auch personell: es ist ja lebensgefährlich. Die ersten beiden Coronafälle im Landkreis waren Lehrer, ebenso wie die erste Coronatote. Ich werfe dem Bildungsministerium absolute Realitätsverweigerung und Nichtstun vor. Unterricht und Klassenarbeiten am offenen Fenster Ende November? Das kann es ja nicht sein!Es ist an der Zeit, anzuerkennen, dass diese Zeit der Pandemie so schwerwiegende Einschnitte mit sich bringt, dass das Erfüllen von Lehrplänen, das Festhalten an Zensuren und Prüfungen nicht mehr sinnhaft zu machen ist. Wir müssen neue Wege gehen, um unsere Kinder hinreichend sicher und gesund durch diese Zeit zu bringen. Das ist für mich die Hauptsache.

Was hätten Sie sich vom Bildungsministerium erhofft?

Es wird von Bildungsgerechtigkeit gesprochen und beteuert, man wolle der gegenwärtigen Schülergeneration nicht die Zukunft verbauen. Aber was ist konkret geschehen, um eine sinnhafte und kindgerechte Bildung und Betreuung unter den Bedingungen einer Pandemie zu gewährleisten? Welche Ideen, welche Alternativen wurden entwickelt, um Kindern und Jugendlichen Lernen und soziale Kontakte in Sicherheit zu ermöglichen. Die Gegenüberstellung von Präsenzunterricht und Homeschooling wirkt wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Sie beinhaltet keine Lösungen, weder für die Kitas, noch für die Schulen und erst recht nicht für Eltern und Kinder. Das ist umso ärgerlicher, als alles schon da ist, was wir brauchen, um die Familien gut durch diese Zeit zu bringen.

Was denn zum Beispiel?

Es gibt zum Beispiel Lüftungsanlagen, die in der Lage sind, Viren aus der Luft zu filtern. Freilich, sie kosten Geld, Organisation und politischen Willen. Im Unterschied zu unseren Schulen haben Kinos, Kultureinrichtungen und Restaurants sich in den Sommermonaten mit Lüftungsanlagen ausgestattet. Diese Räume stehen seit November leer. Oder aber das Lernen in festen Kleingruppen:In einer Gruppe von drei bis fünf Kindern kann die Infektionsgefahr besser kontrolliert werden als im Verbund einer Klasse oder gar einer Schule. In dieser Gruppe können sich Schüler begegnen, sich austauschen und miteinander lernen. Kita-Kinder können in kleinen Gruppen zusammensein und sicher spielen. Sicher, das braucht Betreuungspersonal und Räume.

Kinder sind kleine Entdecker und bewegen sich gern. In Lockdown-Zeiten kommt das oft zu kurz. Quelle: Verein Lernen und Wachsen

Wenn das Ministerium es nicht schafft, kann man aber auf kommunaler Ebene versuchen, Lösungen zu finden. Es stehen gerade viele Räume leer und es sind Menschen untätig daheim. Sei es, weil sie nicht arbeiten dürfen oder weil sie ihre Kinder daheim betreuen müssen. Gerade in den Ortsteilen und Dörfern ist die Zahl der Kinder überschaubar. Es gibt Gemeinschaftsräume und Menschen, die sich kennen. Warum nicht einander helfen? Wir könnten es hinkriegen, wenigstens ein paar Familien zu unterstützen, die Homeschooling nicht leisten können. Wenn wir es wollen, finden sichhierzu auch Spielräume im Rahmen der Einhaltung der Verordnungen.

Und was ist von digitalen Angeboten zu halten?

Die Möglichkeiten, mit dem Computer zu lernen sind weit umfassender, als Arbeitsblätter per E-Mail zu verschicken oder Unterricht per Zoom abzuhalten. Es gibt Materialplattformen, Lehrvideos, Lern- und Spielseiten und eine ganze Reihe von Apps. Damit das alles nutzbar wird, braucht es aber eine pädagogische und methodische Einordnung und Aufarbeitung. Damit Pädagogen die leisten können, brauchen sie selbst Zeit und die Möglichkeit sich weiterzubilden.

Homeschooling kann funktionieren – aber mit einem Rechner ist es nicht allein getan. Quelle: Henry Mundt

Es braucht es pragmatische Weiterbildungsangebote, Vernetzung und unmittelbar umsetzbare Handreichungen, um aus der Flut digitaler Möglichkeiten handliche Lernpakete für Schüler daheim zu machen. Hierfür den organisatorischen und fachlichen Rahmen zu schaffen, hätte ein pragmatischer Beitrag des Bildungsministeriums sein können. Oder wie es Marina Weisband, (Politikerin und Expertin für digitale Partizipation und Bildung – Anm. d. Red.), schreibt: „Für Fernunterricht gibt es spezielle Unterrichtsmodi. Die Ministerien haben keine Vorstellung davon, wie hybrider Unterricht aussehen könnte und kommunizieren das folglich nicht an die Lehrkräfte. Dabei könnten gerade die Ministerien die Konzepte, die es bereits gibt, verbreiten und gezielt Fortbildungen dazu anbieten.“

Was könnte man dem Frontalunterricht vor einer vollen Klasse entgegensetzen?

Freiarbeit, Projektarbeit, Lernspiele, Lernen mit Material, praxisnahes Lernen, kreatives Lernen – es gibt eine breite Palette von Lernmethoden, die in Reform- und alternativen Schulen schon seit langem praktiziert werden. Diese Methoden finden inzwischen Stück für Stück und abhängig vom persönlichen Lehrstil Aufnahme in den Regelunterricht. Unter den Bedingungen der Pandemie können sie ganz wesentlich dazu beitragen, die Lernbereitschaft der Schüler auch über die Zeit eines Lockdowns aufrecht zu erhalten und Fertigkeiten zu trainieren, ohne die Eltern in die Rolle des Ersatzlehrers zu bringen.

Homeschooling und Kinderbetreuung – die Kinder einer MAZ-Reporterin, die zeitgleich im Homeoffice aus ihrer zum Homeoffice umfunktionierten Küche Artikel schrieb. Quelle: privat

Um diese Methoden nutzbar zu machen braucht es Weiterbildung, Vernetzung und Vorbereitungszeit. Das kann nicht einfach an die Schulen delegiert werden, die dann gleichzeitig in den Wahnsinn des Präsenzunterrichts mit Maske und bei offenem Fenster geschickt werden. Es wäre der Job des Bildungsministeriums gewesen, hierzu die Plattformen und Verbindungen herzustellen.

Lesen Sie auch:

Laptops für Schüler lassen in Neuruppin, Kyritz und Wittstock auf sich warten

So erleben Neuruppiner Lehrer das Homeschooling

Kyritz: Homeoffice am Küchentisch - wie MAZ-Reporter in Corona-Zeiten arbeiten

Homeschooling in der Coronazeit: Land weist Kritik aus Neuruppin zurück

Homeoffice am Limit: Wenn der Nachbar sein Kokain zu Hause nimmt

Von Regine Buddeke