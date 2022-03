Neuruppin

Die MAZ geht neue Wege: Die Lokalredaktionen Neuruppin, Kyritz und Wittstock starten eine Dialog-Community, die per Messenger, Text- und Sprachnachrichten funktioniert. Um noch besser zu verstehen, was die Menschen hier in unserer Region interessiert, was sie wissen wollen und welche Themen sie bewegen. Und um die Augen und Ohren auch dann offen zu haben, wenn der Reporter mal vor Ort sein kann.

Unter dem Namen „Die Ostprignitz-Ruppiner“ werden bis zu 100 Menschen aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit der Redaktion in einen regelmäßigen Austausch treten können. Die Community geht am Montag, 21. März, mit den ersten 30 Teilnehmern an den Start und soll stetig wachsen.

MAZ-Redaktion im Dialog mit 100 Ostprignitz-Ruppinern

Die Redaktion stellt den Teilnehmern immer mal wieder eine Frage – und das als Direktnachricht in einen Handymessenger oder als Mail, nicht als Gruppenchat. Die Teilnehmer können antworten, müssen es aber nicht, und zum Beispiel aus ihrem Alltag berichten, das Einkaufsangebot vor Ort beurteilen, schöne Ausflugsziele für das Wochenende empfehlen oder uns sagen, welche Angebote sie hier vermissen, wie schön oder wie schwer der Alltag in Ostprignitz-Ruppin ist.

Technolgie für „Die Ostprignitz-Ruppiner“ stammt vom Start up Tactile.news

„Solch ein Dialog mit vielen Menschen gleichzeitig hilft der Redaktion, die Dinge aus mehreren Perspektiven zu sehen“, sagt Astrid Csuraji. Sie ist die Gründerin des Start-up „Tactile.news“ mit Sitz in Lüneburg (Niedersachsen).

Das junge Unternehmen entwickelt Technologien für neue Wege im Journalismus. So auch „100eyes“, eine Art Messenger-Zentrale, die bei „Die Ostprignitz-Ruppiner“ zum Einsatz kommt. So kann das MAZ-Team den Dialog mit 100 Menschen direkt über Messenger wie Signal oder Telegram führen, aber auch per E-Mail. Die Teilnehmer brauchen keine extra App.

Neue Perspektive: Das Community-Team von „Die Ostprignitz-Ruppiner: Reyk Grunow, Christian Bark, Kathrin Gottwald, Justus Makollus und Matthias Anke (v.l.) Quelle: Detlev Scheerbarth

100 Menschen aus Ostprignitz-Ruppin in einer Community

Die Community soll vielfältig sein und möglichst den ganzen Landkreis widerspiegeln: Städter und Dörfler, Junge und Ältere,Alteingesessene, Zugezogene und Zurückgekommene, Eltern und Singles, Pendler und Im-Ort-Bleiber, Angestellte und Rentner, Sportbegeisterte und Kulturliebhaber – eben alle, die etwas zu erzählen haben.

Redaktion und Leser im ständigen Dialog, und die Teilnehmer können den Dialog ganz einfach vom Handy aus immer dort führen, wo sie gerade sind. Dort sein, wo die Leser sind – das ist die Idee.

MAZ-Community wird gefördert von Medienanstalt Berlin-Brandenburg

„Wir müssen nicht mit allen reden. Aber wir sollten einen Dialog mit denen führen, die es wollen“, hat dazu der Medien-Vordenker Jeff Jarvis gesagt.

Das will die MAZ mit der Land-Community erreichen. Das Projekt wird von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) gefördert. Die Landes-Medienanstalt unterstützt damit die notwendige digitale Transformation von Medienanstalten.

Hinter dem Team der „Die Ostprignitz-Ruppiner“ stecken die MAZ-Lokalredaktionen aus Neuruppin, Kyritz und Wittstock. Zum Team gehören Matthias Anke, Christian Bark, Kathrin Gottwald, Reyk Grunow und Justus Makollus. Wir alle sind gespannt wie die Flitzbogen, wie sich der Dialog mit den Ostprignitz-Ruppinern entwickelt. Am Montag geht es los.

Wer Interesse hat, Mitglied der Community zu werden, oder Fragen zum Projekt, kann sich gern an die MAZ in Neuruppin wenden, und zwar per E-Mail an justus.makollus@maz-online.de.

Von Kathrin Gottwald