Ostprignitz-Ruppin rechnet damit, dass die jährlichen Kosten für die Schülerbeförderung „mittelfristig“ von derzeit 6,4 Millionen Euro auf bis zu neun Millionen Euro steigen werden. Grund dafür ist vor allem, dass alle Schüler in Ostprignitz-Ruppin ein sogenanntes Landkreisticket beantragen können, welches für sie kostenlos ist. Die Zahl der Anträge für Schülertickets ist schon gestiegen.

Wartende Schüler an der Bushaltestelle in der Fehrbelliner Straße in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt