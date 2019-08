Wittstock

Es passiert immer wieder: Ein kleiner Zettel findet sich im Briefkasten, auf dem diverse Sammelaktionen angekündigt werden: „Wir sammeln Schrott. Bitte stellen Sie Dinge, die sie nicht mehr brauchen, bis dann und dann vor die Haustür.“ Manchmal geht es auch um Altkleider oder beides.

Folge: Vieles landet auf der Straße, was zuvor auf Höfen, Dachböden oder Kellern vor sich hin dümpelte. Und dann passiert: nichts. Der Termin verstreicht, und der Schrott steht immer noch auf der Straße. So geschehen zuletzt im Juni in Freyenstein.

Warnung vor dubiosen Sammlern

Die Kreisverwaltung warnt: Vorsicht vor solchen dubiosen Müllsammlungen. „Wenn keine Adresse, kein Firmenname und keine Steuernummer auf den Mitteilungen angegeben sind, dann sind sie illegal“, betont Sabine Leske von der Abfallwirtschaftsbehörde des Kreises. Oftmals würden dann nur lukrativ erscheinende Stücke mitgenommen – oder der Abfall erst gar nicht eingesammelt. „Wir müssen auch damit rechnen, dass Dinge ausgebaut werden und Unbrauchbares sich in den Wäldern wiederfindet.“ Hinter diesen Machenschaften steckten oftmals Sammler aus dem Ausland. Laut Kreislaufwirtschaftsgesetz müssen Müllsammler seit 2012 eine Genehmigung vom Land haben.

Im Fall in Freyenstein habe sich das Wittstocker Ordnungsamt in Zusammenarbeit mit dem Kreis um die Entsorgung kümmern müssen, sagt Ordnungsamtsleiter Holger Schönberg. „Dabei haben wir im Kreis ein sehr gut funktionierendes Entsorgungssystem.“

So geht es ganz legal

Wer Sperrmüll entsorgen möchte, kann den Bedarf entweder mit Hilfe der Abfall-App, online oder ganz klassisch mit der Bestellkarte beim Landkreis anmelden. Dann werde ein Termin innerhalb der nächsten vier Wochen mitgeteilt, an dem der Abfall kostenlos abgeholt wird. Näher beschrieben wird das Prozedere in der jährlich erscheinenden Abfallfibel. Die Umladestationen nähmen Sperrmüll ebenfalls kostenlos an.

Gefährlichen Abfall wie Öle, Farben, Asbestplatten oder ähnliches nimmt das Schadstoffmobil entgegen. Es tourt aktuell noch bis zum 18. Oktober durch den Landkreis. Wann es wo anzutreffen ist, steht ebenfalls in der Abfallfibel.

Für Elektronikschrott gilt: „Private Haushalte müssen ihn an den öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger andienen“, sagt Sabine Leske. Das sei gesetzlich geregelt.

Gefährlicher Müll : Menge verdoppelte sich

Obwohl in der Fibel die Organisation der Müllentsorgung komplett beleuchtet wird, kommen beträchtliche illegale Müllmengen zusammen – so wie jüngst bei Gantikow. Besonders hoch ist der Anstieg bei gefährlichem Müll. Da habe sich die Menge von 2018 im Vergleich zu 2015 von fünf auf zehn Tonnen verdoppelt. Immerhin: Der sogenannte Siedlungsmüll – also Abfall, der eigentlich in die gelbe Tonne gehört – verringerte sich im selben Zeitraum von 194 auf 170 Tonnen.

Allein die Entsorgung des Siedlungsabfalls habe 2018 insgesamt 20.000 Euro gekostet – das Entsorgen von Schadstoffen 4500 Euro; von Reifen 3500 Euro, von Schrott-Autos 1800 Euro, von Asbest 600 und von Teerpappe 500 Euro. Diese Zahlen nennt Myga Chrzanowski, Sachgebietsleiterin öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Um dem zu entgegnen, gibt es Abfallberater, die auch an Schulen unterwegs sind.

Der Trick mit den Körben

„Es ist schwer, illegalen Müllentsorgern auf die Spur zu kommen“, sagt Holger Schönberg. Einmal sei es jedoch gelungen, jene Leute zu ermitteln, die Körbe vor die Tür stellen, die mit bestimmtem Abfall gefüllt werden sollten. „Da haben wir die Körbe eingesammelt. Die wollten sie natürlich wiederhaben und fragten bei uns nach. Das war wie eine Selbstanzeige.“ Meist sei das Amt aber auf Hinweise von Bewohnern angewiesen.

