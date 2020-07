Walsleben

Unterschiedliche Städte und Gemeinden, gemeinsame Probleme: Die zehn Kommunen, die in der Kreisarbeitsgemeinschaft (KAG) des Städte- und Gemeindebundes vertreten sind, wollen ihre Interessen gegenüber Kreis und Land stärker vertreten. Gemeinsam habe man eine größere Schlagkraft, sagte KAG-Sprecher Holger Kippenhahn: „Zu zehnt kann man anders auftreten als nur mit einer Stimme.“

Natürlich weiß auch Kippenhahn, dass die zehn Kommunen in Ostprignitz-Ruppin ganz unterschiedlich strukturiert sind. Gleichwohl gäbe es ähnliche Interessen und ähnliche Probleme. So sei es etwa bei den Verhandlungen über die Höhe der Kreisumlage sehr wichtig gewesen, dass Städte, Gemeinden und Ämter sich abgestimmt hätten. „Die Kommunen wurden massiv entlastet“, sagt Kippenhahn. „Wir wollen den Druck gegenüber dem Landkreis hochhalten.“

Plädoyer für kommunales Selbstbewusstsein

Kippenhahn, der zugleich Bürgermeister von Heiligengrabe ist, war Mitte Juni erneut zum Sprecher der Arbeitsgemeinschaft gewählt worden. Zweiter Sprecher der Gruppe ist künftig der Direktor des Amtes Temnitz Thomas Kresse. Er versteht den Zusammenschluss auch als Plädoyer für mehr kommunales Selbstbewusstsein: „Wir sind stärker, wenn wir über die Grenzen hinaus denken.“

Bei ihrem Treffen im Juni hatten sich die Bürgermeister und Amtsdirektoren auf Themen verständigt, bei denen ein gemeinsames Vorgehen wichtig ist – bei den Kitagebühren etwa, bei der Mitgliederwerbung und der Finanzierung der Feuerwehren, der Löschwasserversorgung oder dem Digitalpakt Schule. Zwar sei der Digitalpakt enorm hilfreich, weil er Geld für digitale Technik bereit stelle, sagte Kresse. Gleichwohl bräuchten die Schulen noch mehr Hilfe. Beim Landesschulamt will sich die Arbeitsgemeinschaft dafür stark machen.

Amt Temnitz hofft auf mehr Geld vom Land

Kippenhahn und Kresse erhoffen sich von der Arbeitsgemeinschaft zudem Unterstützung für die Einstufung als so genannter grundfunktionaler Schwerpunkt. So eingestufte Kommunen erhalten nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz 100000 Euro zusätzliche Landesmittel und mehr Entwicklungsmöglichkeiten. Weder Heiligengrabe noch das Amt Temnitz erfüllen die zwölf Kriterien, die für die Einstufung nötig sind. „Wir sind überzeugt, dass diese Kriterien falsch sind“, sagt Kresse. „Wir fühlen uns benachteiligt.“

In den Kommunen des Landkreises hatte es in den vergangenen Jahren mehrere Wechsel an der Spitze gegeben – in Fehrbellin etwa oder in Rheinsberg. Kresse, selbst erst seit November 2018 im Amt, versteht die Arbeitsgemeinschaft auch als Möglichkeit, Wissen auszutauschen. „Jeder, der neu gewählt ist, ist erstmal ziemlich allein“, sagt er. In der Arbeitsgemeinschaft könnten Bürgermeister und Amtsdirektoren sich auch in schwierigen juristischen Fragen beraten – etwa wenn es um den zuletzt diskutierten Abriss von Badestegen geht.

Das Gute-Kita-Gesetz belastet Kommunen

