Neuruppin

Die Sonnenstrahlen scheinen vom Himmel herab. Vorbei ist die graue, triste Winterzeit. Die ersten Blumen blühen und alles fühlt sich nach Frühling an. Traditionell ist das auch die Zeit der Osterfeuer. Doch in diesem Jahr werden sie vermutlich nicht stattfinden können.

Üblicherweise werden die Feuer am Gründonnerstag oder Karsamstag entzündet. „Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Gesundheitsämter die Anträge genehmigen werden“, sagt Olaf Lehmann, Kreisbrandmeister in Ostprignitz-Ruppin. Dieser Annahme schließt sich auch Katrin Pein an. Sie ist die Leiterin des Temnitzer Ordnungsamtes in Walsleben.

Ändert sich etwas an der Verordnung?

Die aktuelle Corona-Verordnung gelte bis zum 28. März – ein paar Tage später ist Ostern. „Ich glaube nicht, dass sich nach Ende März etwas an der Eindämmungsverordnung ändern wird und die Osterfeuer möglich sein werden“, sagt sie. Zu groß sei die Infektionsgefahr, wenn die Menschen zahlreich an den Veranstaltungen teilnehmen würden – auch wenn sie im Freien stattfinden.

Zudem hat Katrin Pein Sorge wegen der vielen Feuerwehrmänner, die dann im Einsatz wären. „Auch um sie nicht zusätzlich zu gefährden, kann ich mir die Osterfeuer dieses Jahr nicht vorstellen“, sagt sie.

Auch die beliebten Gartenfeuer bleiben verboten

Für viele ist der Frühlingsbeginn auch Grund genug, endlich das viele Laub und andere Gartenabfälle zusammenzukehren. Oft sitzen Familien dann abends draußen und zünden den großen Haufen voller Laub und Blätter an – gemütlich und schön anzusehen ist das lichterloh brennende Gartenfeuer.

Doch was viele nicht wissen: Schon seit 2007 sind die Gartenfeuer in Brandenburg verboten. „Es ist grundsätzlich nicht mehr erlaubt, pflanzliche Abfälle aus Gärten und Haushalten zu verbrennen“, sagt Olaf Lehmann.

Der Kreisbrandmeister in Ostprignitz-Ruppin, Olaf Lehmann stellt klar, dass Gartenfeuer nicht erlaubt sind. Quelle: André Reichel

Stattdessen muss der Abfall etwa im eigenen Garten kompostiert werden oder zu entsprechenden Kompostieranlagen gebracht werden. Auch kann der Gartenabfall in der Biotonne entsorgt werden. Die Kompostierung habe laut Brandenburger Landwirtschaftsministerium zudem den Vorteil, „dass der Kompost schnell wieder als nährstoffreiche Grundlage für weitere Pflanzungen genutzt werden kann“, heißt es in einer Mitteilung.

Bis zu 20.000 Euro Strafe

Verboten sind die Gartenfeuer vor allem auch deshalb, weil sie stark umweltschädigend sind. „Solche Feuer setzen Schadstoffe frei, insbesondere Feinstaub. Starke Rauchentwicklung aufgrund des meist noch feuchten Materials belästigt darüber hinaus Anwohner und Nachbarn“, heißt es in der Mitteilung weiter. Hält man sich nicht daran, kann es schnell teuer werden.

„Je nachdem, was abgebrannt wird und wie groß das Feuer ist, kann es bis zu 20.000 Euro kosten“, sagt Kreisbrandmeister Lehmann. Wenn sich Nachbarn durch den vielen Rauch belästigt fühlen, können sie unter der Woche das Ordnungsamt anrufen. Nach Feierabend und am Wochenende ist dann die Polizei zuständig.

Aber Olaf Lehmann beruhigt aber, denn es müsse nicht immer das ganz große Feuer sein: „Kleine Lagerfeuer mit der Maximalgröße eines Kubikmeters sind erlaubt.“

Von Steve Reutter