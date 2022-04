Neuruppin

„Der Ruppiner See ist die beste Couch-Potato-Prophylaxe. Wer jeden Tag solche Optionen für den Feierabend vor der Nase hat, endet nur selten zu Hause vorm Fernseher.“ Mit diesem Spruch und einem Bild des Ruppiner Sees wirbt das Hotel Resort Mark Brandenburg in Neuruppin auf der sozialen Plattform Instagram um Personal.

Seit der Wiedereröffnung nach dem Lockdown 2021 hat das Hotel zahlreiche Jobs angeboten – von der Küche bis zum Service. Viele der ausgeschriebenen Stellen blieben frei. Wie dem Resort geht es auch vielen anderen Hotels und Gaststätten im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Sie beklagten wenig Bewerbungen und Besetzungsschwierigkeiten, so Stefan Dirkes, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Neuruppin. Auf eine offene Stelle kommt im Gastgewerbe jeweils nur eine arbeitsuchende Person – nicht drei, wie in anderen Branchen in Brandenburg.

Hotels in Ostprignitz-Ruppin: Abwanderung von Personal nach der Pandemie

Im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie sind deutlich weniger Menschen im Gastgewerbe in der Region sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Während es 2019 noch 1670 waren, sind es 2021 nur noch 1500. Das zeigen die Statistiken der Arbeitsagentur. Viele Unternehmen und auch die Arbeitsagentur führen die Abwanderung von Personal auf die Pandemie zurück. Geschlossene Hotels und Gaststätten, lange Zeiten der Unsicherheiten und finanzielle Einbußen hätten Mitarbeiter dazu bewegt, sich umzuorientieren – „meistens ohne Wiederkehr“, sagt Stefan Dirkes.

Freier Zugang zum Fitnessstudio, flexiblere Arbeitszeiten, höhere Löhne und sogar Wohnungen für die Beschäftigten – mit all dem versuchen Hotels und Restaurants jetzt neues Personal anzulocken und altes zu halten. Doch der Personalmangel bleibt ein Problem.

Freier Zugang zu Fitnessstudios für Beschäftigte: Mit Anreizen wie diesen versucht das Gastgewerbe, sein Image als Arbeitgeber zu verbessern. Das Resort Mark Brandenburg veröffentlichte dieses Foto auf der sozialen Plattform Instagram. Quelle: Resort Mark Brandenburg

Rosmarie Köckenberger, Betreiberin des Wirtshauses Insl in Kyritz, hat deshalb die Öffnungszeiten ihres Lokals verringert und hält das Angebot auf ihrer Speisekarte „so minimal wie möglich“. Um dem Personalmangel zu begegnen, hatte sie im Vorjahr ein ungewöhnliches Projekt auf die Beine gestellt und Gäste gebeten, Schichten zu übernehmen – bezahlt, versteht sich.

Obwohl das Projekt sehr gut angenommen worden sei, könne es den Mangel an Personal nicht ganz ausgleichen. Sie versucht, mit höheren Löhnen und besseren Arbeitszeiten Interessenten anzulocken. „Am Ende müssen die Gäste aber auch gewillt sein, mehr zu bezahlen.“

Dehoga-Chef Olaf Schöpe fordert Umdenken vom Ostprignitz-Ruppiner Gastgewerbe

Der Präsident der Deutsche Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Brandenburg, Olaf Schöpe, fordert hingegen ein Umdenken aufseiten der Unternehmen: „Die Branche muss sich neu erfinden. Wir dürfen nicht allein auf die Gästewünsche achten, sondern müssen den Blick auch auf unser Personal und dessen Wünsche richten.“

Nach diesem Credo macht sich das Resort Mark Brandenburg für einen Imagewandel der Branche stark und hat sich dem international agierenden Bündnis „Fair Job Hotels“ angeschlossen, das damit wirbt, faire Arbeitsbedingungen in der Hotellerie zu garantieren. Das Hotel hofft, dass auch Geflüchtete sich anwerben lassen. „Eine Ukrainerin wohnt bereits bei uns. Sobald sie ihre Arbeitserlaubnis erhält, kann sie im Resort anfangen“, so Laura Stönner, Pressesprecherin des Unternehmens.

Köckenberger (Insl Kyritz) fordert mehr Wertschätzung

Rosmarie Köckenberger vom Insl Kyritz führt den Personalmangel im Gastgewerbe auch auf die fehlende Wertschätzung zurück: „Jeder will studieren oder Youtubestar werden, aber Bier schubsen jeden Sonntag ist in der Gesellschaft nicht mehr genügend anerkannt, um selbstbewusst zu sagen: Ich bin Kellnerin!“

Doch nicht allen Betrieben der Region geht es so. Der Gasthof Endler in Rheinsberg ist personell voll besetzt. „Wir konnten unser Team von 15 Leuten auch während der Pandemie halten“, so der Geschäftsführer Andreas Endler. Um seine Mitarbeiter weiter beschäftigen zu können, hatte er den Gasthof in ein Testzentrum umgewandelt. Für ihn ist klar: „Die Branche muss zeigen, dass sie als Arbeitgeber zuverlässig ist – egal, was kommt.“

Von Judith von Plato