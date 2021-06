Kyritz/Neuruppin

Genau 137 Mal wurden über 60 Jahre alte Menschen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin im Jahr 2020 Opfer von Straftaten, zumindest dem offiziellen Anzeigegeschehen nach. Dazu zählen 73 Körperverletzungen und 18 Bedrohungen. Allein 38 Betroffene stammen aus der Stadt Kyritz. Dort informierte Polizeioberkommissarin Antje Röper kürzlich bei der Kreisseniorenbeiratssitzung über die aktuelle Lage und neuere Entwicklungen. Und sie hatte Statistisches speziell für die älteren Generationen parat.

Gab es hierbei gegenüber den Vorjahren nur leichte Veränderungen, bewege sich hinsichtlich der Betrugsfälle via Telefon oder Internet die Kurve deutlich nach oben. Antje Röper, die in der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin für Präventionsarbeit zuständig ist, erklärte dies anhand landesweiter Zahlen, die vor allem im Corona-Jahr 2020 unglaubliche Anstiege zeigen.

Sprunghaft mehr falsche Polizisten als falsche Enkel

Gab es solche „Betrugsphänomene mit unbekanntem Tatort“ – also den Orten, von wo aus der Täter agierte – im Jahr 2011 in Brandenburg 165 Mal, waren es 2015 schon mehr als 2000 und im Jahr 2018 bereits fast 3000. Im vorletzten Jahr waren es 4316, im vergangenen Jahr 2020 schon 6250.

Während der sogenannte Enkeltrick kontinuierlich zunahm auf zuletzt 637 Fälle, gab es den „falschen Polizeibeamten“ nach zunächst nur einstelligen Vorfällen ab dem Jahr 2015 plötzlich bis in den mittleren dreistelligen Bereich steigend. 2020 ging es sprunghaft hoch auf knapp 1400 Fälle.

Täter in Corona-Schutzanzügen

Und das sei längst nicht alles, was sich in dem Bereich der Kriminalität entwickelt. „Neben dem Enkeltrick oder falschen Polizeibeamten werden noch andere Arten von Betrugsmaschen verübt. Dabei sind die Täter sehr vielschichtig in ihren Tathandlungen und sehr einfallsreich“, sagte Antje Röper. „Beispiel Coronatest. Die Täter stellen sich an der Haustür als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vor und wollen einen Test machen. Manchmal treten sie sogar im Schutzanzug auf. “

Um welche weiteren Phänomene es im Detail geht, hatte Röper in einer Präsentation den Mitgliedern des Kreisseniorenbeirats gezeigt, die sie ihnen sogleich auch zur Verfügung stellte. So sollen die Informationen in der Fläche bei den besonders betroffenen älteren Menschen ankommen. Schließlich besteht der Beirat aus den Seniorenvertretern der Kommunen wie Wittstock, Heiligengrabe, Neuruppin, Rheinsberg und Kyritz sowie aus Vertretern von Verbänden und Organisationen wie etwa der Volkssolidarität. Auch die Sparkasse und die Verkehrsgesellschaft gehören dazu und neben der Vorsitzenden Sigrid Schumacher auch Landrat Ralf Reinhardt.

Von Love-Scimming bis Gewinne am Telefon

Eine Masche, die vermehrt aufkommt, nennt sich „Love-Scimming“, vorgetäuschte Liebe, erklärte die Polizeioberkommissarin. Dabei bauen Täter lange Zeit via Internet Vertrauen zu den Geschädigten auf. Ab Anfang Dezember gelang dies einem Täter mittels eines unechten Instagram-Accounts. Bald bat er die Geschädigte um Hilfe über 50 Euro in Form eines Amazon-Gutscheins. Die Anfragen häuften sich. Am Ende hatte die Betroffene 6000 Euro verloren. Die letzte Summe überwies sie nicht mehr. Es ging um 10.000 Euro als Lösegeld für eine angebliche Entführung in Afghanistan.

Oder Gewinnversprechen am Telefon: Eine 76-Jährige verlor dabei voriges Jahr zwei Mal 500 Euro. Die hatte sie auf ein ausländisches Konto überwiesen, nachdem ihr ein vermeintlicher Rechtsanwalt erklärte, wie sie zu ihrem Gewinn über fast 80.000 Euro kommen würde. Er ließ er dazu sogar entsprechende Unterlagen zukommen.

Bei der Kreisseniorenbeiratssitzung mit Landrat Ralf Reinhardt, Bürgermeisterin Nora Görke aus Kyritz und der Vorsitzenden Sigrid Schumacher (r.). Quelle: Matthias Anke

Andere geben sich via Telefon als PC-Experten aus, die von einem Konzern kommen, um einen angeblich gehackten Computer mit einer Sicherheitssoftware auszurüsten. Die Betroffene in diesem Fall musste am Ende vier Online-Abbuchungen von ihrem Konto feststellen – zusammen mehrere Tausend Euro.

Zunehmend mehr Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Senioren

Antje Röper hatte den Mitgliedern des Seniorenbeirats aber auch noch weitere Statistiken mitgebracht, etwa zur Anzahl der Verkehrsunfälle, an denen Senioren im Landkreis Ostprignitz-Ruppin beteiligt waren. Diese stieg in den vergangenen Jahren deutlich an von 661 (2017) über 715 (2018) auf 776 (2019). Dass die Zahl im Jahr 2020 auf 701 sank, sei offenbar nur der geringeren Mobilität in Folge der Corona-Pandemie geschuldet – und trotzdem noch zu hoch. In den vergangenen drei Jahren kam es dabei jeweils zwischen 27 und 32 Unfällen, an denen Radfahrer beteiligt waren und jeweils vier bis sechs unter Beteiligung von Fußgängern.

Zudem unterbreitete die Präventionspolizistin ihren Zuhörern diverse Angebote, um sich künftig auf Situationen besser vorbereiten zu können. Die Themen lauten „Senioren im Straßenverkehr“, Einbruchschutz oder „das sichere Haus“ und „Sicher zu Hause“ mit den Themen Abzocke am Telefon und Verhalten an der Wohnungstür. Bei „Sicher unterwegs“ geht es um Taschendiebstähle. „Mediensicherheit“ beinhaltet die Schwerpunkte Handynutzung und Onlinebanking.

Von Matthias Anke