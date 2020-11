Neuruppin

Wenn in gut drei Wochen der erste Advent die besinnliche Vorweihnachtszeit einläutet, hätte es eigentlich losgehen sollen mit dem Budenzauber: Trotz der Corona-Pandemie wollten auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin einige Veranstalter ihre Weihnachtsmärkte unter strengen Hygieneauflagen stattfinden lassen.

Der seit Anfang November bis noch mindestens Ende des Monats geltende Teil-Lockdown des öffentlichen Lebens hat diese Pläne zunichte gemacht. Die Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg verbietet wie im gesamten Bundesgebiet auch hierzulande jegliche Veranstaltungen.

Manche Veranstalter hoffen noch

Ist das Thema Weihnachtsmärkte in der Region damit komplett ad acta gelegt? Nein. Eine Umfrage der MAZ hat ergeben, dass in einigen Orten noch auf eine Weihnachtsmarktsaison im Dezember gehofft wird –wenn auch ganz anders als gewohnt. Dafür tüfteln die Veranstalter derzeit an alternativen Konzepten.

Denn auch wenn niemand sagen kann, wie das Infektionsgeschehen Anfang Dezember aussehen wird und somit jede Form der Planung unmöglich ist, wollen sich einige potenzielle Weihnachtsmarkt-Veranstalter die Hoffnung noch nicht nehmen lassen.

Alternativkonzept steht in Neuruppin bereit

Einer von ihnen ist Christian Juhre aus Neuruppin. „Wir müssen abwarten und kurzfristig schauen, was im Dezember mit Blick auf das Corona-Geschehen möglich ist“, sagt der Betreiber des Veranstaltungshangars 312. „Oberste Priorität ist immer, niemanden zu gefährden.“

Stimmungsvolles Dicht an Dicht: Solche Bilder wird es in diesem Advent nicht geben. Quelle: Peter Geisler

In den vergangenen Jahren hat Juhre Weihnachtsmärkte in der Neuruppiner Altstadt am Neuen Markt organisiert. „In der Stadt werde ich dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt veranstalten, das ist jetzt schon klar“, sagt Juhre.

Ziel: Irgendwie weihnachtliches Flair bieten

Als Alternative denkt er über eine weihnachtliche Veranstaltung in seinem Hangar nach, „um keine öffentlichen Flächen zu beanspruchen“, wie Juhre sagt. „Unsere Stärke liegt darin, dass wir mit unseren Händlern, die sich im Fall der Fälle beteiligen würden, kurzfristig organisieren können“, sagt er.

Wenn überhaupt etwas im Dezember in seinem Hangar stattfinden kann, dann wird es in jedem Fall kein Weihnachtsmarkt der traditionellen Art sein, sagt Juhre. „Ich kann nur hoffen, dass wir den Menschen in diesem Jahr irgendeine Form von weihnachtlichem Flair bieten können.“

Netzeband plant für draußen

Auf vorweihnachtliche Stimmung trotz Corona setzt man auch in Netzeband. „Wir halten uns die Option einer Anmeldung unseres Weihnachtsmarktes offen“, sagt Ute Schindler vom Förderverein Temnitzkirche.

Der Verein organisiert traditionell den Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende in der Temnitzkirche in Netzeband. In den Kirchenräumen wird in diesem Dezember aber nichts stattfinden.

„In der Hoffnung, dass der Lockdown beendet ist, soll der Markt auf der großen Gutsparkwiese stattfinden“, erklärt Schindler. „Natürlich unter Beachtung aller Hygienemaßnahmen und vor allem mit genügend Abstand.“

Unbekannte Größe Infektionsgeschehen

Der Verein plane aktuell mit 20 Ständen von regionalen Händlern, Kunsthandwerkern und Schmuckverkäufern auf rund 5000 Quadratemetern Gesamtfläche. „Ob wir das auch realisieren werden können, hängt von den dann im Dezember gültigen Verordnungen ab“, so Schindler.

Hoffen auch in Temnitztal

Rund 30 Kilometer weiter südlich von Netzeband in der Gemeinde Temnitztal ist man derzeit ebenfalls noch beim Überlegen, wie und ob man den im beschaulichen Ortsteil Rohrlack geplanten Weihnachtsmarkt organisieren kann.

„Wir werden uns nochmal mit dem Amtsdirektor und den Gesundheitsbehörden besprechen“, sagt Andrea Schneider, Vorsitzende der Regionalinitiative Prignitz-Ruppin, die den Weihnachtsmarkt veranstalten will.

Normalerweise trinkt auch der Weihnachtsmann gerne ein Gläschen Glühwein auf dem Neuruppiner Weihnachtsmarkt. Quelle: Peter Geisler

„Eine kurzfristige Umsetzung der Alternativplanung wäre für unseren doch eher kleinen Markt kein Problem“, sagt Schneider mit Blick auf die geplanten 25 Stände. Dennoch mache sie sich derzeit nicht allzu viele Hoffnungen. „Wir sehen aktuell, dass die Corona-Zahlen trotz Teil-Lockdowns immer weiter ansteigen“, so Schneider.

„Als Veranstalter eines Weihnachtsmarkt hat man Verantwortung für die Sicherheit der Gäste“, sagt sie. „Ein Risiko wollen wir jedenfalls nicht eingehen.“

Zu hohes Risiko für Krangen

Dass die Corona-Pandemie ein nur schwer kalkulierbares Gesundheitsrisiko darstellt, sieht auch der Förderverein der Dorfkirche Krangen so. Weil man eben dieses Risiko nicht eingehen will, hat der Verein den traditionellen Weihnachtsmarkt in der Krangener Dorfkirche jetzt schweren Herzens abgesagt.

Denn auch falls ein Markt im Dezember grundsätzlich erlaubt wäre, „würde unser Markt seinen bekannten Charakter“ durch die Auflagen verlieren“, wie Christl Damerow vom Verein mitteilt.

Absage an Weihnachtsmarkt light

Auch in Wittstock hat man sich bereits jetzt dazu entschieden, den ursprünglich für das zweite Adventswochenende geplanten Weihnachtsmarkt in der Innenstadt in diesem Jahr ausfallen zu lassen. „Wir wollten keine abgespeckte Version eines Weihnachtsmarkts veranstalten“, sagt Jean Dibbert, Sprecher der Stadtverwaltung.

Stattdessen solle den Menschen in der Stadt ein „weihnachtliches Erlebnis“ geboten werden. „Es wird Lichtinstallationen und Illuminationen geben“, sagt Dibbert.

Landkreis: Veranstalter werden es schwer haben

Weihnachtsmärkte absagen oder doch auf Hoffnung planen? Vom Landkreis kommt dazu keine eindeutige Empfehlung. „Bisher haben wir keine Anmeldungen vorliegen“, sagt Kreissprecher Manuel Krane. Wie die rechtliche Lage nach dem Ablauf der aktuellen Eindämmungsverordnung Ende November aussehe, könne man nicht absehen. „Derzeit haben wir eine extrem schwierige Situation für Planungen aller Art“, gibt Krane zu bedenken.

Von Jérôme Lombard