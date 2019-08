Noch ist die afrikanische Schweinepest in Deutschland nicht ausgebrochen. Doch die Angst davor wächst. Gibt es doch auch schon fast 500 Fälle in Belgien. Irritierend ist, dass in Ostprignitz-Ruppin im Jagdjahr 2018/19 zudem 200 Wildschweine weniger als vor einem Jahr zur Strecke gebracht wurden.