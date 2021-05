Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin ist innerhalb eines Tages so stark gesunken wie noch nie – allerdings meldete das Neuruppiner Gesundheitsamt am Mittwoch auch acht neue Corona-Fälle. Betroffen sind die Kita in Zechlinerhütte und das Schinkelgymnasium in Neuruppin.