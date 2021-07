Ostprignitz-Ruppin fordert zusätzlichen Alarm per Mobiltelefon

Neuruppin

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin fordert für Notfälle ein zusätzliches Alarmierungssystem der Bürger per Mobiltelefon. Die Erfahrungen in den Ländern, in denen der Mobilfunkdienst Cell Broadcasting genutzt wird, seien durchweg positiv, sagte der Kreissprecher Alexander von Uleniecki am Donnerstag und verwies beispielsweise auf die USA.

Mit der Alarmierung per Handy sei eine standortbezogene Warnung der Bürger möglich, ohne dass vorher eine App auf dem Mobiltelefon installiert werden muss. Zudem erlaube das System auch eine Warnung unabhängig von der Verfügbarkeit von mobilem Internet und funktioniere ebenfalls zuverlässig, wenn beispielsweise nach einem Unwetter oder einer Katastrophe viele Leute gleichzeitig zum Telefon greifen, um Verwandten und Freunden mitzuteilen, wie es ihnen geht.

An neues Warnsystem könnten andere angebunden werden

Die Möglichkeit, den Mobilfunkdienst Cell Broadcast zu nutzen, sei in den technischen Standards des Mobilfunknetzes bereits implementiert und könnte deshalb schnell flächendeckend verfügbar gemacht werden, heißt es beim Landkreis. Zudem könnten andere Warnsysteme wie Nina und Mowas über Schnittstellen angebunden werden.

Die Forderung des Kreises ist nicht neu. „Wir haben das bereits 2013, also vor acht Jahren, zum ersten Mal beim Landkreistag sowie gegenüber dem Land zur Sprache gebracht“, sagte von Uleniecki. Gleichwohl hat sich bis heute nichts für ein zusätzliches Alarmierungssystem in den Kommunen getan.

Innenminister plädiert für Warnungen per SMS

Dabei wäre durch den Mobilfunkdienst eine gezielte Alarmierung der Bürger möglich, und zwar je nachdem, welcher Funkzellenbereich von einer nahenden Katastrophe bedroht ist. „Eine SMS geht auch dann noch durch, wenn das Netz schwach oder überlastet ist“, sagt der Kreissprecher.

„Ich bin ausdrücklich dafür, dass der Bund Warnungen per SMS zum Standard macht“, sagte am Donnerstag Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU).

Innenminister Michael Stübgen (CDU). Quelle: Friedrich Bungert

Demnach gibt es auf Ebene der Bundesländer bisher keine Möglichkeiten, den Mobilfunkdienst Cell Broadcast einzurichten oder anzuwenden. Das ist allein auf Bundesebene möglich. Doch dort hat man offenbar den Einsatz von Warn-Apps vorgezogen. Das Problem: Für Apps braucht man eine stabile Internetverbindung.

Für die effektive Warnung vor akuten Katastrophen brauche man neben Sirenen, Radio und Fernsehen auch das Mobiltelefon, so Stübgen. „Da reicht es nicht, sich darauf zu verlassen, dass alle die richtige App installiert haben.“

240 Sirenen gibt es in Ostprignitz-Ruppin

Derzeit wird bei Katastrophenfällen im Kreis Ostprignitz-Ruppin vor allem auf die Sirenen gesetzt, um Menschen zu warnen. Laut der Kreisverwaltung gibt es in der Region 240 Sirenen, die turnusmäßig von den jeweiligen Trägern des Brandschutzes, das sind die Ämter, Städte und Gemeinden, gewartet und instand gesetzt werden.

An jedem vierten Sonnabend im Monat gibt es einen zentralen Probe-Alarm, der von der Regionalleitstelle in Potsdam ausgelöst wird. Zudem wurde laut Kreisverwaltung in den vergangenen drei Jahren die Alarmempfangstechnik für die Sirenen modernisiert, um sowohl die Rettungskräfte als auch die Bevölkerung besser alarmieren zu können.

80 Sirenenanlagen wurden abgebaut

In den vergangenen 30 Jahren wurden im Landkreis etwa 80 Sirenenanlagen abgebaut. Ziel sei es aber, überall dort Sirenen nachzurüsten, wo noch keine entsprechenden Anlagen vorhanden seien, hieß es. Offen blieb aber, in welchen Orten im Landkreis Ostprignitz-Ruppin aus Sicht des Kreises Sirenen nachgerüstet werden sollten.

Nach dem verheerenden Hochwasser in Westdeutschland mit mehr als 150 Toten sieht das Potsdamer Innenministerium beim Katastrophenschutz Reformbedarf – weil die Sirenen nicht flächendeckend einsetzbar seien. Deshalb wird in Potsdam derzeit an einer zentralen Steuerung gearbeitet.

Von Andreas Vogel