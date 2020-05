Seit gut einer Woche gibt es in Ostprignitz-Ruppin keine neuen Coronafälle. Die Leiterin des Gesundheitsamtes hat den Landkreis deshalb beim Kreistag für coronafrei erklärt – und zugleich vor neuen Infektionen gewarnt, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden. Indes wurde bekannt, dass es einen weiteren Todesfall durch das Virus gibt.

Der Kreistag von Ostprignitz-Ruppin tagte am Donnerstag in einer Sporthalle in Kyritz, mit Maske und großen Abständen untereinander. Quelle: André Reichel