Landrat Ralf Reinhardt (SPD) hat Knatsch mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Der Vorwurf: Die KV hat Ärzte vom Impfzentrum in Kyritz abgezogen, obwohl der Kreis für das Jedermann-Impfen in Kyritz wirbt. Indes wurde am Montag in Potsdam bekannt, dass Ostprignitz-Ruppin das Impfzentrum Kyritz ab Juli übernehmen kann.