Trotz fünf neuer Corona-Fälle, die das Neuruppiner Gesundheitsamt am Dienstag gemeldet hat, ist der 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin laut dem Berliner Robert-Koch-Institut leicht gesunken. In der Prignitz gelten indes ab Mittwoch wieder verschärfte Regeln.