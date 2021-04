Ostprignitz-Ruppin rechnet mit doppelt so vielen Briefwählern wie 2017

Neuruppin

Die Bundestagswahl ist zwar erst in fünf Monaten, gleichwohl laufen in vielen Behörden dafür bereits die Vorbereitungen. „Wir wollen vorbereitet sein“, sagt Dietmar Tripke.

Der Kreiswahlleiter in Neuruppin rechnet im Bundestagswahlkreis 56, zu dem Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und große Teile des Havellands gehören, am 26. September mit deutlich mehr Briefwählern als bisher – zum einen, weil deren Zahl in der Region in den vergangenen Jahren ständig gestiegen sind. Zum anderen käme sicher die Angst vieler Wähler hinzu, sich im Wahllokal mit dem Coronavirus anzustecken, so Tripke.

2017 gab es gut zwölf Prozent Briefwähler im Wahlkreis 56

Die Zahl der Briefwahlvorstände wurde deshalb deutlich erhöht – von 29 auf 56. Grund: Jeder Briefwahlvorstand soll für etwa 1000 Wahlbriefe zuständig sein. Sonst sei es kaum möglich, bis Mitternacht das Wahlergebnis auszuzählen, sagt der Kreiswahlleiter.

Bei der Bundestagswahl 2017 hatten im hiesigen Wahlkreis 56 gut zwölf Prozent der 176.000 Wahlberechtigten eine Briefwahl beantragt. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im März war der Anteil der Briefwähler auf mehr als 65 Prozent gestiegen. Das waren doppelt so viele wie bei der Landtagswahl 2016 in Rheinland-Pfalz. Damals lag der Anteil der Briefwähler bei knapp 31 Prozent.

In Basdorf wird es diesmal kein Wahllokal geben

Trotz des Vorstoßes von Bund und Land, die Zahl der Wahllokale zu verringern, wird es im Bundestagswahlkreis 56 diesmal so viele Wahllokale wie nie zuvor geben. Denn zu den 432 „normalen“ Wahllokalen, in denen man vor Ort seine Kreuze machen kann, kommen die 56 Lokale, in denen die Briefwahlstimmen ausgezählt werden. Ein Zusammenlegen von Wahllokalen sei sicher in größeren Städten sinnvoll und möglich, nicht jedoch wenn der Wahlkreis aus vielen kleineren Orten bestehe, so Tripke.

Klar ist, dass in Basdorf kein Wahllokal mehr eingerichtet wird. Der Rheinsberger Ortsteil hatte 2017 bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil sechs Wahlhelfer auf fünf noch mögliche Stimmen warteten. 18 der 23 Wahlberechtigten in Basdorf hatten zuvor die Briefwahl genutzt. Basdorfer, die am 26. September wählen wollen, können dazu in das nächstgelegene Wahllokal nach Wallitz, das etwa acht Kilometer entfernt ist.

Kreiswahlleiter Tripke rechnet damit, dass im Bundestagswahlkreis 56 diesmal etwa 3000 Helfer benötigt werden. Denn ein Wahlvorstand muss aus mindestens fünf Personen bestehen. Probleme sieht Tripke dennoch nicht. „Die Gemeinden sind schon dabei, Wahlhelfer zu gewinnen.“ Das Amt Temnitz meldete kürzlich sogar schon, dass alle Wahllokale im Amt besetzt werden können.

Von Andreas Vogel