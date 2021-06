Ostprignitz-Ruppin sucht Ärzte für das Impfzentrum in Kyritz

Neuruppin

Es ist derzeit offenbar noch völlig offen, mit wie vielen Ärzten das Impfzentrum in Kyritz arbeiten kann, wenn der Landkreis dort im Juli oder August die Regie übernimmt. Landrat Ralf Reinhardt (SPD) hat zwar bereits vor vier Wochen bei der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) um eine Liste von Medizinern gebeten, die in den Ruhestand gegangen sind und in Ostprignitz-Ruppin leben.

Doch trotz Zusage und mehrfacher Nachfrage hat die Kreisverwaltung von der KVBB bisher keine Zuarbeit erhalten. „Die Ärztekammer ist wohl überfordert“, sagte Reinhardt am Donnerstag beim Kreis- und Finanzausschuss in Neuruppin.

Eine Liste aus Neuruppin

Der Landrat setzt deshalb nun auf persönliche Kontakte zu Medizinern, die sich schon im Ruhestand befinden oder neben ihrer Tätigkeit noch Kapazitäten haben, um im Impfzentrum in Kyritz zu helfen. Die Neuruppinerin Gisela Polzin hat umgehend auf den Hilferuf von Reinhardt reagiert und dem Landrat eine Liste mit neun Namen von pensionierten Medizinern aus der Region in und um Neuruppin zukommen lassen.

Die Allgemeinmedizinerin Polzin (74) hat in den vergangenen Wochen schon mehrfach im Kyritzer Impfzentrum geimpft. Polzin weiß, wie wichtig die Hilfe von im Ruhestand befindlichen einstigen Kollegen ist. „Die niedergelassenen Ärzte in den Praxen sind jetzt schon völlig ausgelastet.“

Inzidenz lag am Freitag bei 5,1

Deshalb hofft die Neuruppinerin, dass sich auch im Kyritzer und Wittstocker Raum genügend Mediziner im Ruhestand finden werden, die im Kyritzer Impfzentrum helfen. Die Impfquote im Landkreis sei auch wegen der Angebote des Impfbusses sehr hoch und die Zahl der Corona-Fälle sehr niedrig, ist Polzin überzeugt.

Die vom Robert-Koch-Institut ermittelte Sieben-Tage-Inzidenz für Ostprignitz-Ruppin lag am Freitag bei 5,1 – und war damit weiterhin die niedrigste im Land Brandenburg. Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Freitag auch keine neuen Infektionen. Aktuell werden drei Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt. Ein Patient befindet sich auf einer Intensivstation und muss auch beatmet werden.

Es fehlt noch immer an Impfstoff

Im Kyritzer Impfzentrum wurde am Freitag an vier Impfstraßen gearbeitet. Laut Ronny Sattelmair, Kreischef des Deutschen Roten Kreuzes, hätten auch sechs Ärzte geimpft – doch fehle es immer noch an ausreichend Impfstoff.

Bei der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg war am Freitag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Von Andreas Vogel