Streit zwischen Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel über Pflegeschule

Neuruppin

Hinter den Kulissen ist zwischen den Kreisen Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel ein Streit über die Ausbildung von Altenpflegern bei der einstigen Agus in Neuruppin entbrannt. Der Grund: Die Agus hatte ihre zwei Altenpflegeschulen in Neuruppin und Oranienburg vor etwa zwei Jahren an die Oberhavel-Kliniken verkauft. Aber dürfen die Oberhavel-Kliniken, die dem Landkreis Oberhavel gehören, auch eine Pflegeschule im Nachbarkreis betreiben?

Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel-Kliniken, hatte damit kein Problem – allerdings die Kreisverwaltung in Neuruppin. Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) hat deshalb das Potsdamer Innenministerium eingeschaltet und ein sogenanntes Kommunalverfahren eingeleitet. Weil sich der Landkreis Oberhavel wirtschaftlich in Ostprignitz-Ruppin betätigt. Nach dem Gesetz dürfen das Kreise nur in ihrem eigenen Territorium. Die Ruppiner Kliniken, die dem Kreis Ostprignitz-Ruppin gehören, bilden ebenfalls Pflegekräfte aus.

Anzeige

Seit Jahren zwei Pflegeschulen in Ostprignitz-Ruppin

Troppens versteht den Streit nicht. Schließlich hat Ostprignitz-Ruppin in den vergangenen gut 20 Jahren auch zwei Pflegeschulen verschiedener Träger verkraftet, zudem wächst der Bedarf an Pflegekräften in Deutschland immens. Um jedoch nicht einen jahrelangen Streit sowie die „guten Beziehungen“ der Oberhavel-Kliniken zum Neuruppiner Krankenhaus zu gefährden, hat Troppens eingelenkt – und die Neuruppiner Altenpflegeschule zum 1. Juni an die ASG Anerkannte Schulgesellschaft verkauft. Die ASG hatte im vergangenen Jahr schon den Bereich der Agus in Neuruppin übernommen, der Erzieher, Heilerziehungspfleger und Sozialassistenten ausbildet.

Weitere MAZ+ Artikel

Für die etwa 150 Altenpflegeschüler und sieben Lehrkräfte an der Alt Ruppiner Allee ändert sich durch den Trägerwechsel bis auf den neuen Namen „ Pflegeschule Neuruppin der ASG“ nichts, versicherte Troppens am Freitag. Indes kündigte Elmar Süß von der Geschäftsführung der ASG an, dass dieser Bereich demnächst noch ausgebaut werden kann. Denn die ASG, die ihren Stammsitz im sächsischen Annaberg-Buchholz hat, bildet schon seit Jahren auch junge Leute aus China für den deutschen Pflegemarkt aus. Sie machen erst eine Sprachausbildung und dann eine für die Pflege. Ein ähnliches Modell kann sich Süß auch für Neuruppin vorstellen – wenn denn Heime bei der ASG den Bedarf für weitere Pflegekräfte signalisieren.

Schüler auf Bestellung

„Die Pflegeeinrichtungen können Schüler bestellen“, so Süß. Dann würden Kooperationsverträge geschlossen und die ASG kümmere sich sowohl um die Einreisemodalitäten als auch um die Unterkunft und die Sprachausbildung. Denn Ziel sei, dass sich die ausgebildeten Pflegekräfte gut integrieren. „Die Mentalität von Pflegern und Pflegenden kann verschieden sein“, so Süß.

Die ASG arbeitet nicht allein mit chinesischen Schulen zusammen, sondern auch mit Vietnam. Im Herbst werden 18 von ihnen fertig – und beginnen umgehend bei der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in Plauen mit der Arbeit.

Ob sich mit der Übernahme der Neuruppiner Pflegeschule durch die ASG der Rechtsstreit zwischen Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel erledigt hat, ist offen. Doch wenn der Streitpunkt geheilt sei, müsse das Verfahren nicht weiter verfolgt werden, sagte am Freitag ein Sprecher des Innenministeriums.

Von Andreas Vogel