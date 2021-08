Die Polizei will die Kontrollen zur Schulwegsicherung in der nächsten Woche fortsetzen. In der ersten Woche nach den Sommerferien führten die Beamten an jedem Tag Kontrollen durch. Die große Mehrheit der Verkehrsteilnehmer verhielt sich in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Prignitz vorschriftsmäßig.