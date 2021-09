Ostprignitz-Ruppin warnt vor Verkauf von selbst gesammelten Pilzen

Neuruppin

Es waren mehrere Hinweise, die die untere Naturschutzbehörde in Neuruppin alarmiert und veranlasst haben, in die Öffentlichkeit zu gehen: Bei einem Online-Anbieter wurden zum einen 20 Kilo selbst gesammelte Pfifferlinge für 300 Euro angeboten, zum anderen ein Kilo Steinpilze für 25 Euro. Zudem gibt es in mehreren Dörfern derzeit die Möglichkeit, nicht allein frische Eier, Blumen und Honig zu kaufen, sondern auch Pfifferlinge und andere Pilze.

„Es ist verboten, selbst gesammelte Pilze zu verkaufen“, stellt Dorina Hahn von der unteren Naturschutzbehörde in Neuruppin klar. Pilze dürften lediglich für den Eigenbedarf gesammelt werden – wenn es sich nicht um besonders geschützte Arten wie Grünling, Kaiserling und Trüffel handelt. Diese sowie noch ein paar weitere Arten stehen unter speziellem Schutz und dürfen deshalb nicht einmal in der eigene Pfanne landen.

Pilze zersetzen tote Tiere und Pflanzen

Pilze dienen der Säuberung des Waldes, weil sie tote Tiere und Pflanzen zersetzen und nährstoffreiche Erde hinterlassen, betont auch Kreissprecher Alexander von Uleniecki. „Pilze sind ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems Wald.“

Demnach können laut dem Bundesnaturschutzgesetz Geldbußen in Höhe von bis zu 50.000 Euro verhängt werden. Die Höhe der anzusetzenden Geldbuße werde aber immer von den Umständen des Verstoßes abhängig gemacht, sagt der Kreissprecher und betont zugleich, dass sich die allermeisten Pilzsammler in Ostprignitz-Ruppin vernünftig verhalten und rücksichtsvoll mit der Natur umgehen. Soll heißen: zu junge und zu alte Pilze werden stehen gelassen, angefressene und giftige Pilze werden nicht zerstört und geeignete Pilze werden vorsichtig aus dem Boden gedreht oder kurz über dem Boden mit einem scharfen Messer abgeschnitten.

Eine Mahlzeit aus Pfifferlingen und Steinpilzen

Derzeit sind verhältnismäßig viele Pilzsammler nicht allein in den Wäldern in Ostprignitz-Ruppin unterwegs. Denn das Wetter der vergangenen Tage und Wochen war ideal für das Wachstum der Pilze, weil es immer wieder mal geregnet hat. Auch Pilzberater Dietmar Hagen (66) hat sich am Freitag wieder eine kleine Mahlzeit aus Pfifferlingen und Steinpilzen zusammen gesucht. Die acht Steinpilze, die der gelernte Maler aus Wittstock bei dem Spaziergang südlich von Scharfenberg entdeckte, hat Hagen stehen gelassen. „Die waren alle madig.“

Ein Korb mit Pfifferlingen, Stein- und Birkenpilzen. Quelle: Dorina Hahn/Kreisverwaltung OPR

Hagen ist bereits seit Mitte der 1980er Jahre Pilzberater. Der Wittstocker hat damals mit einem Experten aus Potsdam zusammen gearbeitet und diesem regelmäßig von außergewöhnlichen Funden berichtet und ihm Proben geschickt. Auf einer Karte des Landkreises zeichnet Hagen jeden Fundort eines Pilzes ein und meldet diese Funde weiter nach Berlin. Dort wird an der jeweils aktuellen Landespilzkarte für Brandenburg gearbeitet. Die Daten werden zudem auch für die bundesweite Pilzkarte verwandt, die in München erstellt wird.

Verwechslungsgefahr mit dem Pantherpilz

Die Lieblingspilze von Dietmar Hagen sind übrigens Pfifferlinge und Parasolpilze. Letztere sind allgemein sehr begehrt – allerdings dürfen sich nicht mit sehr giftigen Pantherpilzen verwechselt werden. Ein Tipp: Bei Pantherpilzen lässt sich der Ring unter der Kappe nicht verschieben.

Von Andreas Vogel