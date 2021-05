Spätestens zum 1. August will der Landkreis Ostprignitz-Ruppin das Impfzentrum in Kyritz übernehmen – damit so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich gegen das Coronavirus geimpft werden können. Eine Konkurrenz zu den Hausarztpraxen will Landrat Ralf Reinhardt (SPD) nicht, nur eine Ergänzung.