Zur Feuerwehr wollte er gar nicht

Neuruppin

Der Schock saß. Das hatte Kreisbrandmeister Wolfgang Hohenwald überhaupt nicht erwartet. Ein kleiner Umtrunk mit den zehn Leitern der Feuerwehren aus dem Landkreis in gemütlicher Runde in der Neuruppiner Hauptwache vielleicht. Doch so einfach wollten ihn seine Kameraden am Montagabend nicht davonkommen lassen.

Sie verabschiedeten sich von ihrem Kreisbrandmeister mit einem großen Zapfenstreich auf dem Neuruppiner Schulplatz. Mehrere Hundert Feuerwehrleute aus ganz Ostprignitz-Ruppin, Mitarbeiter von Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Notärzte, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrat Ralf Reinhardt – alle hatten Aufstellung genommen.

Der ganze Schulplatz war vollgestellt mit Dutzenden Feuerwehrautos. Sein Stellvertreter Olaf Lehmann hat ihn am Abend völlig überraschend mit dem Auto zu Hause abgeholt und zum Schulplatz gefahren. „Als wir um die Ecke gekommen sind und ich das gesehen hab, ist mir ganz schummrig geworden“, sagt der Kreisbrandmeister. Das Herz hat ihm bis zum Hals geschlagen vor Aufregung. „Ich wollte erst gar nicht aussteigen“, sagt er. „Mit allem hab ich gerechnet, aber nicht damit.“

Der Aufwand, den die vielen Feuerwehren für Wolfgang Hohenwald betrieben, hat ihn zutiefst gerührt. „Das war schon toll“, sagt er voller Dankbarkeit: „Da hab ich ja vielleicht doch nicht alles falsch gemacht.“

48 Jahre lang ist Wolfgang Hohenwald inzwischen Feuerwehrmann, knapp 15 Jahre davon Chef aller Feuerwehren im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Ende des Jahres gibt er die Funktion des ehrenamtlichen Kreisbrandmeisters ab. Aus gesundheitlichen Gründen, wie er selbst sagt.

Dass er das Amt 2005 überhaupt übernommen hat, liegt an seinem Vorgänger und quasi Ziehvater Karl-Heinz Köppen. Der hatte Wolfgang Hohenwald damals gefragt, ob er seine Nachfolge antreten würde, als er sich selbst als Kreisbrandmeister zurückziehen musste. Hohenwald war damals schon lange Stadtwehrführer in Neuruppin und einer von Köppens Stellvertretern.

Ex-Kreisbrandmeister Karl-Heinz Köppen (r.) hielt am Montag eine Lobrede auf seinen nun ebenfalls scheidenden Nachfolger Wolfgang Hohenwald. Der kämpfte mit den Tränen. Quelle: Reyk Grunow

Die Aufgabe habe ihm viel Spaß gemacht, sagt Hohenwald. Aber Kreisbrandmeister werden? „Für mich war das damals etwas, an das ich nie gedacht habe“, sagt er. Im ersten Moment hat er Karl-Heinz Köppen eine Absage erteilt: „Ich wollte Wehrführer in Neuruppin bleiben und hab gesagt, er soll sich etwas anders überlegen.“

Karl-Heinz Köppen hat sich etwas anderes überlegt: Er hat mit Wolfgang Hohenwalds Frau Carola gesprochen. Gemeinsam haben sie ihn schließlich überzeugt, das Amt des Kreisbrandmeisters zu übernehmen.

Wolfgang Hohenwald ist Feuerwehrmann durch und durch. Etwas, womit er als Kind so gar nichts anfangen konnte.

Zur Feuerwehr kam Hohenwald durch seinen Vater

Hohenwald stammt aus Sieversdorf in der Nähe von Neustadt (Dosse). „Wir hatten bei uns im Ort eine Feuerwehr, die auch sehr aktiv war“, erinnert er sich. Doch während die meisten Jungs davon träumen, einmal Feuerwehrmann zu werden, hat sich Wolfgang Hohenwald dafür anfangs überhaupt nicht interessiert. „Ich hatte dafür einfach keinen Draht“ erinnert er sich.

Das änderte sich, als die Familie nach Neuruppin gezogen ist. Wolfgang Hohenwalds Vater – vorher Bürgermeister in Sieversdorf – wurde Brandschutzbeauftragte bei den Elektro-physikalischen Werken (EPW). „Mein Vater hat mich oft mitgenommen und mir viel gezeigt“, sagt der heute 64-Jährige. Als er nach Neuruppin kam, kannte Wolfgang Hohenwald niemanden in der Stadt. Erste Kontakte bekam er in der Schule – und über seinen Vater in der Feuerwehr.

Hunderte Feuerwehrleute kamen nach Neuruppin, auch viele Jugendliche. Sie sind Wolfgang Hohenwald nach wie vor sehr wichtig. Quelle: Reyk Grunow

Die Freundschaft und die Kameradschaft dort haben ihn schon früh fasziniert: Einer steht für den anderen ein. „Das kann man nicht beschreiben“, sagt Hohenwald.

Schließlich ist er selbst in die Wehr eingetreten. Auch wegen der großen Autos, die es dort gab. „Ich hab mir gedacht, vielleicht kann ich auch mal so etwas fahren“, sagt er und muss lachen.

Hohenwald konnte. Er machte eine Ausbildung nach der anderen, machte seinen Lkw-Führerschein, wurde Gruppenführer und Maschinist.

Seinen Wehrdienst brachte er bei der Bereitschaftspolizei hinter sich. Eigentlich war damals ausgemacht, dass er später zur Berufsfeuerwehr gehen sollte. Aber in seiner Zeit bei der Polizei hat sich Wolfgang Hohenwald verletzt. Der Job bei der Berufsfeuerwehr war damit futsch.

Ein Bürojob statt der Berufsfeuerwehr

Stattdessen bekam er das Angebot, Brandschutzbeauftragter beim Rat des Kreises in Neuruppin zu werden. Im Prinzip eine ähnliche Aufgabe wie die des Kreisbrandmeisters später – aber eben ein Bürojob. Es hat Spaß gemacht. „Aber mir war das zu weit weg von der Praxis“, erinnert sich der gelernte Werkzeugmacher. Als bei der Freiwilligen Feuerwehr Neuruppin der Posten des hauptamtlichen Gerätewarts frei wurde, musst er nicht lange überlegen.

Anfang der 80er Jahre hat er im Fernstudium seinen Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt gemacht. Als die Wende kam, änderte sich vieles. Die Feuerwehr brauchte 1991 einen neuen Chef – und wählte Wolfgang Hohenwald.

Als Stadtbrandmeister sorgte er maßgeblich dafür, dass in der Neuruppiner Schinkelstraße eine neue Hauptwache entstand und baute die Feuerwehr neu auf.

„ Feuerwehr ist wie ein Uhrwerk“

Wie viele Einsätze er schon miterlebt hat, kann der Kreisbrandmeister nicht mehr sagen. „Ich habe mal angefangen, die Einsätze zu zählen, die geretteten Personen und die Toten“, sagt er. „Als ich bei 50 Toten angekommen war, habe ich aufgehört.“

Es gab Einsätze, an die er sich am liebsten nicht mehr erinnern würde, etwa die Gasexplosion 1995 in Neuruppin mit sieben Todesopfern. Und es gab Einsätze, die ein Hochgefühl verursachen, wie die im Hochwasser oder bei großen Waldbränden. Wenn viele Helfer beteiligt sind und alle mit anpacken. Das mag Hohenwald am liebsten. „Die Feuerwehr ist wie ein Uhrwerk“, sagt er. „Da greift alles ineinander.“ Nur wenn sich jedes Teil dreht, funktioniert auch das Ganze.

Mit seiner Einstellung hat er alle angesteckt. Seine Frau Carola, mit der er 34 Jahre lang verheiratet ist, war sehr lange Jugendwartin bei der Feuerwehr in Neuruppin. Und auch seine beiden Söhne und seine beiden Töchter waren lange Mitglied in der Feuerwehr, der jüngste Sohn ist es noch immer.

In Neuruppin bleibt Wolfgang Hohenwald aktives Mitglied der Feuerwehr. Quelle: Peter Geisler

Sein Amt als Kreisbrandmeister gibt Wolfgang Hohenwald Ende Dezember ab. Wer sein Nachfolger wird, muss der Kreistag erst noch entscheiden. Zuvor werden aber im Februar alle Wehrführer um ihre Meinung gebeten. Olaf Lehmann übernimmt das Amt vorübergehend.

Hohenwald hat die Funktion ehrenamtlich ausgefüllt, gearbeitet hat er als Chef der hauptamtlichen Feuerwehrleute für die Stadt Neuruppin. Der Landkreis sollte darüber nachdenken, den Kreisbrandmeister künftig fest anzustellen, sagt er. Ehrenamtlich und nur neben einem anderen Beruf sei diese Aufgabe eigentlich nicht zu erfüllen.

Die Verantwortung gibt er ab, Feuerwehrmann will Wolfgang Hohenwald aber bleiben. Bis er 67 wird, darf er nach dem Gesetz aktiv an Einsätzen teilnehmen. „Wenn die Gesundheit mitspielt, will ich das auch tun“, sagt er: „In Neuruppin hat alles angefangen, dort soll es auch aufhören.“

Von Reyk Grunow