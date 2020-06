Die zwei Corona-Toten aus Ostprignitz-Ruppin werden nicht dem Landkreis, sondern in Abstimmung mit dem Land dem Barnim zugerechnet. Der Grund: Die zwei Betroffenen lebten einige Zeit in einer Reha-Einrichtung im Barnim und hatten sich auch dort angesteckt, informierte am Mittwoch Amtsärztin Dagmar Sissolak in Neuruppin. In Ostprignitz-Ruppin gibt es seit 18. Mai keine neuen Corona-Fälle.