PAS für Innovationen in Berlin geehrt

Neuruppin

Für ihre Produkt- und Prozessinnovationen bei Bedienblenden aller Art für sogenannte Weiße Ware ist die Neuruppiner Firma PAS Deutschland in Berlin-Schöneberg mit dem MX Award ausgezeichnet worden – und hat sich damit gegen deutschlandweite Konkurrenz durchgesetzt.

„Wir freuen uns über die Auszeichnung mit dem MX Award 2019 und sehen ihn als Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sin, unser Unternehmen durch Innovation und Kundenorientierung stark für die Zukunft aufzustellen“, sagt Carsten Schulze, Geschäftsführer und Werkleiter von PAS in Neuruppin.

Führend beim Entwickelnd von Bedienblenden

Mit dem im Jahr 2005 erstmals verliehenen MX Award werden besondere Leistungen in der Industrie ausgezeichnet. Die PAS Deutschland gewinnt den Preis bereits nach 2016 das zweite Mal.

Die PAS-Gruppe ist führend beim Entwickeln und Herstellen von Blendensystemen für sogenannte Human Machine Interfaces, dazu gehören beispielsweise die Blenden für Waschmaschinen, Trockner und Spülautomaten. PAS beliefert die weltweite Haushaltsgroßgeräteindustrie. Gegründet wurde das Unternehmenn 1992 in Neuruppin. In der Fontanestadt befindet sich auch weiterhin der Hauptsitz des Unternehmens, das weltweit etwa 4600 Mitarbeiter an 15 Standorten beschäftigt. Werke befinden sich nicht allein in Polen, der Ukraine und in der Türkei, sondern auch in China, in den USA sowie in Mexiko.

Allein in Neuruppin, wo auch Kabelsysteme für die Bedienblenden entwickelt und hergestellt werden, gibt es rund 250 Beschäftigte.Mehr als ein Dutzend MAZ-Leser durften sich Ende Februar bei einem besonderen Betriebsausflug bei PAS umschauen und dabei auch die Spritzguss- und Druckmaschinen unter die Lupe nehmen.

Von Andreas Vogel