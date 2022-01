Neuruppin

Robert Liefke rechnet mit Ärger. Der Geschäftsführer der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) sieht trotzdem keine andere Möglichkeit, um die Interessen seiner Mieter zu wahren: Die NWG wird das Parken im Neubaugebiet, dem sogenannten WK I bis III, künftig einschränken.

Für die Parkplätze entlang der Artur-Becker-Straße ist das bereits beschlossen. Dort, wo die Straße gerade ausgebaut wird, entstehen zwar neue Stellplätze für private Autos entlang der Fahrbahn. Doch anders als früher werden die künftig nur noch für Mieter der Wohnungen in der Nähe nutzbar sein. Wer dort nicht wohnt, darf dort künftig nicht mehr parken.

Auch an anderer Stelle wird das demnächst so geregelt. Etwa in der Bruno-Salvat-Straße hinter dem Reiz. Dort hatte die NWG in den vergangenen Jahren zwei Wohnblocks aufwändig saniert. Derzeit gibt es Stellplätze zu beiden Seiten der Straße, die für jedermann frei sind. Doch nicht mehr lange. „Wir werden die Stellplätze auf einer Seite der Straße den Wohnungen zuordnen“, kündigt der NWG-Chef an.

Hinter dem Reiz in Neuruppin darf bald nicht mehr jeder überall parken

Heißt konkret: Auf der Straßenseite des Reiz darf weiter jeder sein Auto abstellen. Auf der anderen Straßenseite dürfen das künftig nur noch Mieterinnen und Mieter der NWG. Die städtische Wohnungsgesellschaft reagiert damit auf den zunehmenden Parkplatzmangel im Neubaugebiet.

Robert Liefke ist Geschäftsführer der NWG. Quelle: Peter Geisler/Archiv

Statt weniger Autos haben Familien trotz der Diskussion über eine Verkehrswende heutzutage eher mehr Autos als früher. Die Zahl der Parkplätze zwischen den Plattenbauten ist aber seit jeher knapp. Als die Häuser den 70er und 80er Jahren gebaut wurden, rechnete niemand damit, dass es einmal so viele Autos geben würde.

Hinzu kommt, dass zwar viele Leute ein Auto haben, aber gerade Ältere nicht unbedingt damit fahren, sagt Liefke. Sie lassen ihren Wagen oft vor der Tür stehen oder bewegen ihn nur kurz. Das führt dazu, dass alle, die arbeiten müssen und den ganzen Tag über unterwegs sind, abends keinen Platz mehr finden, wo sie ihr Auto abstellen können, weil schon alles voll ist.

Klarheit, wer wo parken darf

NWG-Chef Liefke erhofft sich etwas Abhilfe, wenn genau klar ist, wer sein Auto wo hinstellen darf. Das soll künftig zunächst an der Artur-Becker-Straße gelten, entlang der Bruno-Salvat-Straße und für einen Teil der Junckerstraße.

Seit Jahren ist das Parktraumkonzept in Neuruppin umstritten. Quelle: Reyk Grunow/Archiv

„Wir kommen da schnell in die Bredouille“, sagt Liefke: „Wir versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden, aber es wird wahrscheinlich nicht ganz konfliktfrei gehen.“ Selbst wenn die Mieter bald eindeutige Stellplätze für ihre Autos haben: Wo sollen etwa spontane Besucher ihren Wagen abstellen?

Mehr Einwohner in der Altstadt, aber nicht mehr Stellplätze für Autos

Aus Liefkes Sicht ist das Parken in Neuruppin ein generelles Pro­blem und das verschärft sich nicht nur im Neubaugebiet. Auch in Teilen der Altstadt wird es für die Anwohner immer schwieriger, einen Platz für ihr Fahrzeug zu finden.

Derzeit ist die Altstadt in verschiedene Parkzonen eingeteilt. Wer sein Auto nicht auf dem eigenen Hof abstellen kann – was für die allermeisten Bewohner gilt – kann einen Anwohnerparkausweis für die Parkzone beantragen, in der seine Straße liegt.

„Aber in den vergangenen Jahren wurden immer mehr Wohnungen saniert oder neu gebaut“, sagt Liefke. Wohnungen, die es früher nicht gab oder die früher nicht bewohnbar waren, bringen zusätzliche Menschen in die Altstadt.

Laut Einwohnerstatistik war der Zuzug in den vergangenen Jahren in kaum einem Teil Neuruppnis so groß wie dort. Mehr Einwohner bedeuten auch mehr Autos. Mehr Stellplätze gibt es deshalb aber nicht.

In der Altstadt von Neuruppin sind in den vergangenen Jahren immer mehr Wohnungen entstanden und es entstehen weitere wie hier an der Schinkelstraße. Mehr Einwohner bringen auch mehr Autos mit. Quelle: Reyk Grunow

Wer abends von der Arbeit kommt, hat in manchen Parkzonen inzwischen schon Pech, weil alles vollgestellt ist. In der Nachbarstraße gibt es vielleicht noch freie Parkplätze. Dort dürfen die Anwohner ihr Auto aber nicht abstellen, weil diese Straße schon in einer anderen Parkzone liegt.

Besonders eng wird es, wenn etwa in der Pfarrkirche Konzerte oder andere große Veranstaltungen stattfinden: Viele Besucher kommen mit dem Auto – die Pfarrkirche hat aber keine eigenen Stellplätze.

Robert Liefke schlägt vor, die Parkregeln zu ändern: Alle Parkzonen sollten zu einer gemeinsamen zusammengefasst werden. „Dann könnte jeder auch in der Nachbarstraße stehen“, sagt der NWG-Chef – zumindest jeder Anwohner, der vom Straßenverkehrsamt einen Parkausweis zuerkannt bekommen hat. Liefke: „Das würde viel Druck rausnehmen.“

Baudezernent Arne Krohn hatte 2018 eingeräumt, es sei Zeit, das alte Parkraumkonzept von 2012 zu überarbeiten. Bisher liegt aber kein neues Konzept vor.

Von Reyk Grunow