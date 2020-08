Party statt Korsofahrt in Alt Ruppin

Alt Ruppin

Stimmung, Party gute Laune und jede Menge gute Mucke, mehr brauchte es nicht, um am vergangenen Samstag wieder eine tolle Tanzparty am Alt- Ruppiner Bollwerk auf die Beine zu stellen.

Es war die erste größere Veranstaltung nach dem Lockdown berichtete der Veranstalter Peer Ettel, und bereits Tage vorher waren die 400 Eintrittskarten restlos ausverkauft. Da ging absolut nichts mehr, und alle Versuche noch die eine oder andere Karte zu erhaschen scheiterten bereits am Einlass, wo neben den üblichen Kontrollen auch große Schilder mit der Aufschrift „ausverkauft „angebracht waren.

Gute Laune pur. Quelle: Peter Lenz

Bei einem Gespräch mit Peer Ettel und einem Blick auf das Gelände wurde auch schnell klar, warum nur so wenige Besucher dieses Mal hier auf dem Platz zugelassen waren: Strenge Sicherheitsvorschriften und Abstandsregelungen schränkten das zugelassene Areal und die Besucherzahlen massiv ein und ließen keinen weiteren Spielraum zu.

Eigentlich sollte in Alt Ruppin wie in jedem Jahr am ersten Augustwochenende die traditionelle Korsofahrt stattfinden – die 99. diesmal – aber die noch bestehenden Einschränkungen hatten bereits frühzeitig alle diesbezüglichen Planungen unmöglich gemacht.

Für die Mitglieder des Korsofahrtverein kein Grund zu Traurigkeit. Gemeinsam mit einigen Ihrer Mitglieder schipperten sie dennoch auf der „Kronprinz „und einen privaten Boot den Rhin hinunter um sich anschließend alle gemeinsam auf dem Festgelände am Bollwerk einzufinden.

Mitglieder des Korsofahrtvereins. Quelle: Peter Lenz

Ebenso dachten sicherlich auch einige der Bootsbesitzer, und so zogen immer wieder geschmückte Boote mit fröhlichen Menschen an Bord am Festgelände vorbei, und auch so manches Ufer war entsprechend der Tradition an diesem Wochenende mit bunten Girlanden und Lampen verziert worden.

Geschmückte Boote auch ohne Korsofahrt. Quelle: Peter Lenz

Nach Aussage vor Marion Duschek vom Verein , wollte man an diesem Tag kein Trübsal blasen und die Auszeit nutzen um selbst auch einmal auszuruhen und um Energie für 2021 zu Tanken.

Bevor sich allerdings um 20 Uhr das Tor zum Tanz öffnete, gab es für alle Mitarbeiter des Abends noch eine gesonderte Einweisung in Sachen „Corona“ und was deshalb zu beachten ist. So wies die Tochter des Hausherren Lisa Kliem, unter anderem darauf hin, dass Becher nicht zurückgenommen werden dürfen, dass in jedem Wagen Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen und dass vor allem die Abstandsregeln einzuhalten sind.

Eine generelle Mundschutzpflicht für die Angestellten gab es laut Aussage von Lisa Kliem zwar nicht, dies wurde jedem Mitarbeiter freigestellt. Einzig ausgenommen von dieser Festlegung war der Einlassbereich, wo alle Mitarbeiter und Sicherheitsleute mit Mundmasken ausgestattet waren.

Nicht nur auf der Tanzfläche wurde getanzt. Quelle: Peter Lenz

Trotz aller Einschränkungen kam bei den Gästen sehr schnell die gewohnte Stimmung auf, und nur wenig später füllte sich auch die Tanzfläche zunehmend: unter den Gästen auch Kerstin Schilling und Dagmar Bauer. Für die beiden Freundinnen war es die erste Veranstaltung nach den vergangenen Monaten, und beide waren sich einig darin, dass sie einfach wieder raus mussten aus dem Alltag, einmal wieder feiern und vor allem wieder Leute treffen wollten.

Wunsch nach Rückkehr zur Normalität

Wie Kerstin Schilling betonte, kann sie die bestehenden Einschränkungen gut verstehen, wünscht sich aber, dass alles bald wieder zur Normalität zurückkehren wird. Sehnlichst hoffen beide auf weitere Konzerte, Tanzveranstaltungen und dass der Martinimarkt doch noch stattfinden kann.

Ihre Männer hatten die beiden Damen an diesem Abend nicht zu Hause gelassen – beide gehörten zum Team von Peer Ettel und mussten an diesem Abend arbeiten. Für alle Besucher sicher ein gelungener Abend und ein weiterer Schritt in Richtung Normalität.

Von Peter Lenz