Jabel

Pastor Bernd Albrecht geht am 31. Januar in den Ruhestand. Seit August 1999 stand er der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) in Jabel vor. Zur Gemeinde Jabel gehören die Predigtorte Krempendorf, Blüthen und Wittenberge (alle Prignitz). Seit 2006 betreute er zudem die Evangelisch-Lutherische Kreuzgemeinde in Neuruppin. Jabel und Neuruppin bilden einen gemeinsamen Pfarrbezirk.

Am Sonntag, 31. Januar, ist der Abschiedsgottesdienst für Bernd Albrecht in Jabel geplant. Wegen der aktuellen Corona-Lage ist derzeit aber noch offen, in welcher Form dies möglich ist. Denn ab Sonntag, 17. Januar, streicht der Pfarrbezirk wegen der Corona-Krise vorerst alle Gottesdienste.

Anzeige

Pfarrstelle in Jabel wird nicht mehr besetzt

Einen Nachfolger in der Pfarrstelle wird es „nach menschlichem Ermessen nicht geben“, sagt Bernd Albrecht. Als Vakanzpastor wird zukünftig Hans-Hermann Holst aus Schwerin seine Aufgaben übernehmen. Bundesweit gibt es viele Vakanzen, also freie Pfarrstellen, die vorrangiger bedient werden als die Gemeinden Jabel und Neuruppin. Denn: Bernd Albrecht betreut nur 125 Mitglieder in einem Umkreis von 60 Kilometern.

Die Selbständige Evangelisch-Lutherischen Kirche gehört zu den Freikirchen

Die SELK gehört zu den Freikirchen in Deutschland. Bundesweit zählt sie 35 000 Mitglieder und 140 Pastoren. Bernd Albrecht gehört mit seinem Pfarrbezirk zum Kirchenbezirk Berlin-Brandenburg. Dort sind auch Gemeinden aus Mecklenburg-Vorpommern angeschlossen. „Es gibt derzeit in unserem Kirchenbezirk nur zwölf Pastoren. In den kommenden vier Jahren gehen allein sechs davon in den Ruhestand“, sagt Bernd Albrecht. Die SELK hat wie auch die evangelische und katholische Kirche mit Nachwuchssorgen zu kämpfen.

Jabel ist ein besonderes Dorf und hat zwei Kirchen

Jabel ist weit und breit das einzige Dorf mit zwei Kirchen. Neben der 1803 errichteten evangelischen Kirche im Rundling gehört das 1851 erbaute altlutherische Gotteshaus zum Dorf. „1840 gründete sich die Gemeinde und befand sich zunächst in Zaatzke“, sagt Bernd Albrecht. Als der Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. 1830 die Union von Lutheranern und Reformierten durchsetzte, erhielt auch die öffentlich anerkannte altlutherische Kirche in Jabel Bauland. In diesem Zuge wurde 1851 die Kirche gebaut.

Die altlutherische Kirche in Jabel entstand 1851. Heute gehört sie zur Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche. Quelle: Christamaria Ruch

Pfarrer und Pastor stimmten sich bei ihrer Arbeit ab

Beide Kirchengemeinden leben in Jabel heute friedlich nebeneinander. Seit Anfang der 1990er Jahre gehört die altlutherische Kirche zur SELK. „Hier vor Ort haben wir ein sehr gutes Verhältnis zum evangelischen Pfarrer Berthold Schirge“, sagt Bernd Albrecht. Montags bis freitags erklingen um 18 Uhr die Glocken der SELK-Kirche, und samstags um 18 Uhr läuten die der evangelischen Kirche. Auch bei den Gottesdienstterminen beider Kirchen in Jabel stimmten sich die Pastoren stets ab.

Bernd Albrecht war in 38 Jahren lang in drei Pfarrstellen tätig

Nach seinem Studium an der Theologischen Hochschule in Oberursel ( Hessen) trat Bernd Albrecht 1982 seine erste Pfarrstelle in Hagen ( Westfalen) an. Dann folgte Soltau, bevor er mit seiner Frau Ulrike und den drei Kindern im Sommer 1999 nach Jabel kam. „Es war hier eine gute Zeit“, sagt er. Und: „Die Menschen sind herzlich, wenn erst einmal das Eis gebrochen ist.“

Aufbruchstimmung in der SELK-Gemeinde Jabel

In den vergangenen Jahren gab es mit dem Zuzug von Gemeindemitgliedern eine Aufbruchstimmung und Aufwind für die SELK in Jabel. „Das hat die Gemeinde neu belebt“, sagt der Pastor. Er ist „guter Dinge, dass auch in Zukunft viele Aufgaben in der Gemeinde auf vielen Schultern verteilt sind. Zwischenmenschlich haben sich enge Verhältnisse entwickelt.“

Das Netz der Ehrenamtlichen ist Rückgrat der Gemeinde

Bernd Albrecht konnte sich auf ein Netz von Ehrenamtlichen verlassen, die das gesamte Gemeindeleben unterstützen. Dazu zählen auch drei Lektoren und drei Organisten, die Gottesdienste halten und musikalisch begleiten. „Das hat mich sehr berührt, wie ich damit immer wieder auch entlastet wurde“, sagt er.

Endlich Zeit für die Familie finden

Dennoch freut sich Bernd Albrecht nach 38 Jahren im Pfarrdienst auf den Ruhestand. „Ich möchte Zeit für die Familie finden, das kam über all die Jahre viel zu kurz“, sagt er. Ulrike und Bernd Albrecht ziehen im März nach Uelzen in die niedersächsische Heimat von Ulrike Albrecht. Bei beiden schlägt das Herz für Norddeutschland, für die Elbe und die Ostsee. „Einfach aufs Wasser zu gucken ist sehr entspannend“, sagt Bernd Albrecht.

Von Christamaria Ruch