Perleberg: Spende für Sonnenhof Radensleben

Perleberg/Radensleben

Damit nun hatten Tristan Schneider und Kai Schober vom Sonnenhof Radensleben unweit von Neuruppin gar nicht gerechnet: Auf dem Gelände der Neuen Mühle bei Perleberg erhielten die beiden einen symbolischen Scheck in Höhe von 1200 Euro. Der Betrag ist eine Spende von einer Gruppe Caravan-Fahrer, die sich am Wochenende in Perleberg getroffen und eigens eine Auktion veranstaltet hatten, bei der diese Summe zusammenkam.

Versteigert wurden bei der Auktion T-Shirts, Westen, Kappen, Nützliches fürs Wohnmobil und Spiele, wie Andrea Thoss-Klettke erklärte. Die aus Ostfriesland kommende Frau war die Organisatorin des Treffens von Mitgliedern einer Facebook-Gruppe, der Fans von Wohnmobilen der Marke Challenger und Chausson angehören.

23 Wohnmobile vom Typ Challenger oder Chausson in Perleberg

23 Wohnmobile dieser beiden Typen waren aus ganz Deutschland angereist, auch der Gründer der seit 2015 bestehenden Gruppe, Wilfried Hillmer. Der Berliner lebt jetzt in Schleswig-Holstein und ist von dort nach Perleberg gekommen. Die weiteste Anreise hatte ein Caravan-Fahrer aus Stuttgart-Leonberg.

Sie kamen mit 23 Wohnmobilen der Marken Challenger und Chausson nach Perleberg: Mitlgieder einer Facebook-Gruppe von Cravan-Fahrer trafen sich zum zweiten Mal an der Neuen Mühle. Quelle: Bernd Atzenroth

Fast 4000 Mitglieder hat die Facebook-Gruppe, in der sich die Mitglieder über ihre Wohnmobile austauschen und gegenseitig helfen, etwa bei der Suche nach Ersatzteilen. „Bevor die Werkstatt hilft, kann man sich auch untereinander helfen“, sagt Wilfried Hillmer.

Mit der Zeit entstand das Bedürfnis, sich persönlich kennenzulernen. Die Gruppe hat sich bereits zum fünften Mal getroffen und das zweite Mal nun in Perleberg, wo es den Wohnmobilfahrern richtig gut gefällt. „Wir werden auch nächstes Jahr wieder herkommen“, betonte Andrea Thoss-Klettke.

Der Wohnmobil-Platz ist einfach ideal, und Ausflüge in die ebenfalls wunderschöne Prignitz-Kreisstadt bieten sich an. Die Wohnmobil-Fahrer sind Selbstversorger, abgesehen davon, dass sie am Freitagabend in der Neuen Mühle zur Begrüßung eine Gulaschsuppe bekamen und am Sonntag kurz vor der Abfahrt hier gemeinsam frühstückten.

Sonnenhof Radensleben arbeitet mit tiergestützter Therapie

Bei den Treffen entstand die Idee, für einen guten Zweck zu spenden. „Wir wollten eine Organisation aus der Region unterstützen“, erklärte Andrea Thoss-Klettke. Und da fiel die Wahl auf den Sonnenhof – was damit zusammenhängt, dass hier mit vielen Tieren gearbeitet wird.

Und so kam eine Gruppe aus Radensleben für einen Tagesausflug und zum Entgegennehmen der Spende in die Prignitz. Da die Überraschung über die Höhe des Betrags groß war, hatte sich Tristan Schneider noch nicht überlegt, wie das Geld verwendet wird. „Wir sind eine Einrichtung für Kinder aus schwierigen Verhältnissen“, erklärt der Hausleiter des Sonnenhofs, „wir arbeiten mit tiergestützter Therapie, und es sind alles Kinder, welche Opfer körperlicher, seelischer oder psychischer Gewalt wurden, aber niemals als Täter in Erscheinung getreten sind. Sie wohnen bei uns, leben bei uns.“ Im Moment sind acht Jugendliche in der Einrichtung untergebracht, von denen fünf in Perleberg dabei waren.

Fest an der Neuen Mühle bei Perleberg geplant

Mandy Glaser, Betreiberin der Neuen Mühle, freute sich sehr über die Gäste, die auch im Vorjahr schon da waren. Ansonsten sieht sie ein wenig Licht am Ende des langen Corona-Tunnels. Sie hatte am 1. März 2020 kurz vor dem ersten Lockdown die traditionsreiche Ausflugsgaststätte an der Stepenitz übernommen.

Mandy Glaser ist seit dem 1. März 2020 Pächterin der Neuen Mühle bei Perleberg. Nach den vielen Corona-Beschränkungen möchte sie nun richtig durchstarten. Quelle: Bernd Atzenroth

Jetzt lädt sie für Samstag, 18. September, ab 14 Uhr zum Fest an der Neuen Mühle ein – eine Idee, die vergangenen Jahr wegen Corona noch nicht umgesetzt werden konnte. Trotz der neuen Corona-Beschränkungen dürfte die Durchführung kein Problem. „Es findet alles draußen auf dem Caravan-Platz statt“, erklärt Mandy Glaser. Ab 15 Uhr sorgt der Entertainer Sprotte dort für Unterhaltung und ab 18 Uhr ist Tanz mit einem DJ angesagt – Eintritt für letzteres: fünf Euro.

Am Sonntag, 19. September, steht um 10 Uhr ein Frühschoppen an, bevor von 13 bis 16 Uhr die Band „Blecheinander“ für Unterhaltung sorgt und zum Beispiel mit Blechbläsern „We will rock you“ spielt. Nun hofft Mandy Glaser auf Sonne – die Vorhersagen sehen gut aus.

Die Neue Mühle ist, abgesehen von zwei Wochen Betriebsurlaub im Januar, durchgehend geöffnet. Mandy Glaser: „Wir wollen, dass die Neue Mühle wieder auflebt.“

Von Bernd Atzenroth