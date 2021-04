Neuruppin

Einen besseren Ausblick auf die Baustelle kann man nicht haben: Von ihrem Klassenzimmer aus können Fünftklässler der Neuruppiner Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule sehen, wie auf ihrem Hof ein neues Gebäude für die Arbeitslehre entsteht. Die Bodenplatte ist bereits gegossen, die ersten Wände stehen schon.

Bis zum Sommer 2022 lässt der Landkreis Ostprignitz-Ruppin direkt neben der denkmalgeschützten Turnhalle ein neues Haus für den Unterricht in Arbeitslehre bauen. Gemeinsam mit Schülern mauerte Landrat Ralf Reinhardt bei der Grundsteinlegung am Dienstag eine Zeitkapsel ein – mit Glücksbringern für das künftige Gebäude.

Landrat Ralf Reinhardt (r.) und Fünftklässler der Pestalozzi-Schule versenken die Zeitkapsel. Quelle: Henry Mundt

Drei große Werkräume für Arbeiten mit Holz und Metall sollen entstehen. „Hell und freundlich“, so Reinhardt. Sie sind insbesondere für den Unterricht in Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT) gedacht, das Schüler für den Alltag und das spätere Berufsleben fit machen soll. Ein Fach mit „hohem Stellenwert“ an der Schule, so Reinhardt. Auch die Schülerfirmen, die etwa Insektenhotels bauen oder Fahrräder reparieren, sollen in dem künftigen Neubau arbeiten.

Der Neubau des eingeschossigen Gebäude war notwendig geworden, weil das bisherige Werkstattgebäude marode und mit zwei Werkräumen auch zu klein ist. „Es entspricht modernen Standards nicht mehr“, sagt Schulleiterin Liane Lexow.

Neuer Schulgarten

Die Pestalozzi-Schüler werden die alten Arbeitslehre-Räume während der Bauarbeiten zunächst weiternutzen. Anschließend will das Landkreis das Gebäude jedoch abreißen lassen. Es macht Platz für neue Außenanlagen, zu denen auf der anderen Seite der Turnhalle auch ein großer Schulgarten gehören wird.

Streuobstwiese, Kräuterschnecke, Insektenhotel, eine Feuerstelle – Schulleiterin Liane Lexow hat schon recht konkrete Pläne für das künftige grüne Klassenzimmer. Allerdings sollen auch die Schüler mitreden dürfen. „Es soll ihr grünes Klassenzimmer sein“, sagt Lexow. „Und vielleicht gibt es da ja noch neue Ideen.“

Landkreis lässt auch eine Kita bauen

Wann genau die ersten Blumen im neuen Schulgarten blühen, ist noch unklar. Denn der Garten ist Teil eines Großprojektes: Der Landkreis will auf dem Areal auch das alte Gebäude der Kita Li-La-Sausewind abreißen lassen und dafür eine neue Kita errichten. Erst wenn diese Kita steht, können auch die Arbeiten am Schulgarten beginnen. Voraussichtlich erst 2023.

122 Kinder und Jugendliche besuchen derzeit die Pestalozzi-Schule. Seit 1998 ist der Backsteinbau an der Puschkinstraße immer wieder saniert worden. So entstanden unter anderem eine neue Kantine und neue Räume für die Sozialarbeit. Mit dem Neubau der Arbeitslehre-Räume werde das letzte große Sanierungsprojekt in Angriff genommen, so Lexow: „Wir sind total glücklich, dass das neue Gebäude kommt.“

Historisches Gebäude: Neuruppiner Pestalozzi-Schule. Quelle: Henry Mundt

Das Landkreis gibt die reinen Baukosten für das Gebäude mit rund 1,6 Millionen Euro an. Das Land übernimmt mehr als die Hälfte der Summe – aus einem Programm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur sind gut 905.000 Euro zugesagt.

In diesem Jahr investiert der Kreis auch in die Neuruppiner Schule am Kastaniensteg. Die Förderschule soll in einem Teil des ehemaligen LEB-Gebäudes an der Alt Ruppiner Allee eine Zweigstelle erhalten. Dafür sollen unter anderem Fachräume für Holzbearbeitung, Keramik und Textilarbeiten sowie eine Lehrküche entstehen.

Von Frauke Herweg