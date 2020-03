Peter Orloffs Schwarzmeer-Kosaken begeistern von Sopran bis Bass

Neuruppin

Der Auftakt kommt leise schleichend und offenbart doch schon die Stimmgewalt der zehn Sänger im schwarz-schlichten Kittel – zwischen Uniform und Muschik-Kluft. Die Schwarzmeer-Kosaken singen einen Auszug aus Borodins Oper „Fürst Igor“, bis der Ataman die Bühne betritt – ebenso in schwarz wie seine Truppe, nur das Koppel zeigt seinen Rang: Peter Orloff, ehemaliges Teenager-Idol und Schlagerstar der 70er, bekannt aus Funk und Fernsehen. Dem 1938 gegründeten Kosaken-Chor, in dem Peter Orloff bereits seit 1958 singt, steht er seit 1993 vor, nach dem Tod seines Vaters Nikolai Orloff, der die Geschicke des Chors lange Zeit in seinen Händen hielt.

Oleg Kulyeshov Quelle: Regine Buddeke

Orloff hat die Familientradition weitergeführt und den Chor stets zu einem Klangkörper der Extraklasse geschmiedet: eine Runde, in der die teils besten Sänger Russlands, der Ukraine und der Schwarzmeer-Region vereint singen, ungeachtet aller politischen Völker-Animositäten. Ein schönes Beispiel, wie Musik die Menschen verbindet – 400 Zuschauer lassen sich am Sonntagnachmittag in der Neuruppiner Kulturkirche die Chance nicht entgehen, den magischen Stimmen zu lauschen, einen tiefen Schluck russische Seele zu schlürfen.

Bajan, Bassbalalaika und Domra

Ein Kosakenreiter-Marsch, danach die Legende von den zwölf Räubern – das Konzert beginnt mit russischer Tradition. Dazu tragen auch die drei Musiker so einiges bei: ein Bajanspieler, einer an der Bassbalalaika und last not least die einzige Frau in der geballten Männerschar: sie spielt das winzige Zupfinstrument namens Domra – ist aber, das merkt man später, nicht die einzige Expertin für hohe Töne.

Peter Orloff leitet den Kosaken-Chor seit über 25 Jahren. Quelle: Regine Buddeke

Tschaikowskis „Schwanensee“ kann man auch locker singen. Die Männer beschränken sich auf ein Stück, bevor sie im Opernrepertoire gen Italien driften und den berühmten Gefangenenchor aus Verdis „Nabucco“ singen – ein Chor, der wie gemacht ist für die vielen Klangfarben der Schwarzmeer-Kosaken. Ein gerauntes ‚Aaah‘ geht durch die Zuschauerreihen.

Stefan Arininsky. Quelle: Regine Buddeke

Orloff, der mit 14 Jahren jüngster Kosaken-Sänger aller Zeiten war und auch schon an der Seite Iwan Rebroffs sang, plaudert mit den Fans, erzählt, dass er vor 52 Jahren schon in der Hitparade war. „Vor mir war Peter Alexander und hinter mir die Beatles“, sagt er. „Sie sehen, die Zeiten ändern sich. Aber ich bleibe.“ Dann überlässt er den Platz einem der Sänger, der mit Schuberts „Ave Maria“ fast zu Tränen rührt. Nicht weniger emotional das „Nessun Dorma“ aus Puccinis „Turandot“. „Ein absolutes Highlight der Opernliteratur“, schwärmt Orloff und das Publikum goutiert die bravouröse Leistung des Tenors Fjodor Kunitskys.

Fjodor Kunitsky singt ’Nessun dorma’. Quelle: Regine Buddeke

Dann kommt „Das einsame Glöckchen“, überraschend wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Der Kosake singt Sopran. Der Chor um ihn herum, mit tiefem Grollen, unterstreicht die Tonlage noch mehr. Fast unhörbar summt der Chor, schwillt an wie ein Fluss zur Schneeschmelze. Aus Stille wird unmerklich Wucht. Und dann wieder Süße – wenn Igor Ishchaks Sopran sich über den Chor schwingt.

Igor Ishchak kann sopranhoch singen. Quelle: Regine Buddeke

Später geht es nach Sankt Petersburg zur „Schlittenfahrt“. „Den Schnee müssen Sie sich denken“, scherzt Orloff, bevor sein Solo kommt: Kein Konzert ohne das Lied über den Mann, dessen Name sich in roten Lettern durch Russlands Geschichte zieht: der legendäre Kosaken-Hauptmann Stenka Rasin.

„Wir sind so glücklich, dass Sie uns zwei Stunden ihrer Zeit schenken“, sagt Peter Orloff und verspricht als Gegengeschenk die schönsten Lieder, die die Kosaken je gesungen haben. Orloff erinnert sich an seine ersten Schwarzmeerkosaken-Erinnerungen, als er im Tourbus saß und davon träumte, die Uniform zu tragen und die wunderbaren Lieder zu singen. „Damals hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich das Ensemble einmal leiten würde. Und das nun schon seit mehr als 25 Jahren.“

Die schönsten Perlen aus dem alten Russland im zweiten Teil

Genauso wenig wie er vor 60 Jahren, als er für sein erstes Konzert auf der Bühne stand, gewusst habe, dass er mit 75 Jahren noch in den Charts stehe. Die Alben der Schwarzmeer-Kosaken sind dort immer wieder zu finden, freut sich Orloff und schickt das Publikum in die Pause. Nicht ohne ihm für den zweiten Teil die schönsten Perlen aus dem alten Russland zu versprechen: Abendglocken, Kalinka, Marussja. Vorher schweigen die Kosaken nicht.

Von Regine Buddeke