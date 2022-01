Pfeife für Pfeife: Die Orgel in der Neuruppiner Klosterkirche wird abgebaut

Neuruppin

Seit Montag ist die Neuruppiner Klosterkirche eine Baustelle. Die lange geplante Überholung der Orgel hat begonnen. Überall in der mittelalterlichen Kirche liegen Kisten, Kartons und Luftpolsterfolie, mit denen die Einzelteile der 1984 eingeweihten Orgel verpackt und abtransportiert werden.

Dass die Erneuerung dringend nötig ist, hatte sich zuletzt noch einmal beim Abschiedskonzert am Sonntag gezeigt, wie der Neuruppiner Kantor Matthias Noack erklärt: „Die Orgel ließ sich noch spielen. Es waren aber schon einige Hänger dabei. Die Lager sind ausgeschlagen – man drückt eine Taste, und der Ton bleibt einfach hängen.“ Um weiter Beschädigungen zu verhindern, war es wichtig jetzt zu handeln und die bestehende Substanz zu sichern. „Man fährt ja auch mit einem Auto nicht erst dann in die Werkstatt, wenn die Räder abfallen.“

Orgelbauer von Sauer arbeiten in der Neuruppiner Klosterkirche

Deshalb sind jetzt die Orgelbauer in der Kirche. Sie kommen von der Firma Sauer aus Ostbrandenburg, die vor 38 Jahren die Orgel aufgestellt hatte. Zu dritt bauen sie Stück für Stück jede einzelne Pfeife aus. Robert Grychnik steht oben im Holzgehäuse und reicht die Pfeifen an seinen Kollegen auf dem Baugerüst weiter. Unten nimmt die Gesellin Meta März die Pfeifen entgegen und legt sie zunächst vorsichtig auf die Polster der Kirchenbänke. Bis zum Ende der Woche sollen alle Pfeifen ausgebaut sein.

Die Orgelbauergesellin Meta März bei der Arbeit. Später müssen die Pfeifen wieder an derselben Stelle eingebaut werden. Quelle: Till Eichenauer

Die Handwerkerin erklärt, was dann mit den fragilen Metallrohren passiert: „Wir blasen die Pfeifen frei und reinigen sie. Über die Jahrzehnte hat sich auch im Inneren viel Staub angesammelt, der mit dem sogenannten Orgelwind, also dem Gebläse, beim Spielen hineingekommen ist. Die besonders großen Pfeifen knautschen unter ihrem eigenen Gewicht mit der Zeit zusammen.“ Neben den Pfeifen werden auch unzähligen mechanischen Züge überarbeitet und die Verschleißteile ersetzt.

„Die Orgel gilt ja als die Königin der Instrumente. In unserer standen mehr als 1600 Pfeifen. Die allermeisten sind aus Metall, ein paar sind aus Holz“, sagt Matthias Noack. Zu diesen kommen jetzt noch einmal 700 dazu: „Es ist endlich der Anfang des Neuanfangs. Wenn die Orgel im Sommer wieder kommt, bringt sie ihren Zwilling mit.“ Die alte Orgel sollte ursprünglich einmal größer werden. Dies wird jetzt durch einen Neubau an der gegenüberliegenden Seite des Chorraums ergänzt.

Bisher hat das alten Instrument 24 Register. Nach der Erweiterung werden es mehr als 40 sein. Durch den Einbau von digitaler Technik können dann die alte und die neue Orgel gemeinsam erklingen. Matthias Noack betont, dass auch die alte Orgel alleine schon beliebt war. „In Neuruppin sind Orgelkonzerte ohnehin sehr gut besucht. Mit der Erweiterung wollen wir diesen Trend noch mal stärken.“

Bis September soll die Restaurierung der alten Orgel beendet und der neue Teil aufgebaut sein. Für das musikalische Großprojekt konnten bisher 220 000 Euro an Spenden gesammelt werden.

Wer den Fortschritt des Projekts unterstützen möchte, kann Orgelpate werden. Matthias Noack erklärt das Konzept: „Wir suchen noch Paten für einige Pfeifen. Wer will, kann sich die Klangfarbe und den Buchstaben aussuchen. Die Preise sind entsprechend der Größe unterschiedlich.“ Interessierte melden sich per E-Mail an: m.noack@kirche-wittstock-ruppin.de. Oder telefonisch unter der Nummer 03391/40 51 92.

Von Till Eichenauer