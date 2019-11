Pferdestreit in Linow: Das Warten geht weiter

Neuruppin

Der Rechtsstreit um die vom Landkreis Mitte Juli in Linow sichergestellten 41 Pferde wird sich wohl trotz eines Eilantrages, den eine Halterin beim Verwaltungsgericht Potsdam gestellt hatte, noch eine Weile hinziehen. „Das Verfahren ist kompliziert und noch nicht entscheidungsreif“, sagte am Montag Ruben Langer, Sprecher des Verwaltungsgerichtes Potsdam.

Kreis hat „Sofortvollzug“ angeordnet

Der Landkreis hatte die Tiere weggenommen, weil die Halter gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben sollen. Diesen Vorwurf weisen die Halter zurück. Das Gericht muss nun entscheiden, ob die Sicherstellung der Pferde durch den Landkreis rechtens ist und ob die Tiere, die seitdem an einem sicheren Ort untergebracht sind, verkauft werden dürfen. Zwar hatte die Behörde einen sogenannten „Sofortvollzug“ angeordnet, um das tun zu können. Doch in der Regel warteten die Behörden ab, wie die Gerichte im Eilverfahren entscheiden, sagte Gerichtssprecher Langer.

Ob das auch in diesem Fall so sein wird, das ist offen: Denn der Landkreis streitet sich seit Jahren mit Linower Pferdehaltern und hat auch schon mehrere Haltungsverbote ausgesprochen. Denn in dem Verfahren gibt es wechselnde Beteiligte, hieß es.

2013 wurden über 160 Pferde sicher gestellt

Der Streit mit verschiedenen Haltern aus Linow schwelt schon seit sechs Jahren. Damals hatte das Veterinäramt mehr als 160 Pferde, die bei Linow auf Koppeln gehalten wurden, beschlagnahmt. Mehrere Tiere mussten seinerzeit sogar eingeschläfert werden. Zudem klagte die Polizei Anfang des Jahres, dass immer wieder Pferde aus Linow ausgebüxt seien und auf die Straße gelaufen waren.

Von Andreas Vogel